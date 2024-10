Les pirates ont trouvé une nouvelle façon de vous inonder de spams, voici laquelle

Une nouvelle forme de cybermenace émerge, mettant à mal les systèmes de filtrage anti-spam traditionnels. Des pirates informatiques ont découvert une méthode ingénieuse pour distribuer du spam en exploitant l'infrastructure de sites web légitimes.

Mauvaise nouvelle pour les internautes, les pirates redoublent d’efforts pour vous inonder de spams. Une nouvelle technique, récemment mise en lumière par les chercheurs en cybersécurité de Cisco Talos, soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'efficacité des protections actuelles contre les courriers indésirables.

Le stratagème repose sur l'exploitation des services d'inscription et d'enregistrement proposés par de nombreux sites web. Lorsqu'un utilisateur crée un nouveau compte, le site envoie généralement un e-mail de confirmation à l'adresse associée. Les pirates tirent parti de cette fonctionnalité en saturant le champ “nom” avec du texte et des liens malveillants. En l'absence de validation ou de nettoyage de ce contenu par le site, ces informations sont transmises telles quelles dans l'e-mail post-inscription, échappant ainsi aux filtres anti-spam.

Ces spams sont très compliqués à bloquer

L'aspect le plus préoccupant de cette attaque réside dans la difficulté de s'en défendre. Comme l'explique Cisco Talos : « Malheureusement pour les défenseurs, il y a très peu de choses que nous puissions faire pour nous protéger contre de tels messages spam. La plupart des e-mails envoyés par ces formulaires de contact sont légitimes, donc le message malveillant se fond dans le trafic par ailleurs légitime ».

Cette technique permet aux pirates de contourner les filtres anti-spam traditionnels, car les e-mails proviennent de domaines réputés et ne sont pas techniquement du spam. Les campagnes malveillantes ont ainsi plus de chances d'atteindre les boîtes de réception des utilisateurs, augmentant le risque d'exposition à des contenus dangereux.

Heureusement, il existe une lueur d'espoir. Les e-mails générés par cette méthode restent relativement faciles à repérer pour un œil averti. Ils conservent l'apparence générale d'un e-mail post-inscription classique, mais avec un contenu modifié de manière suspecte. Cette particularité devrait alerter les destinataires sur l'abus dont le site est victime et les inciter à supprimer immédiatement le message.

Face à cette menace émergente, la vigilance des internautes est plus que jamais cruciale. Il est recommandé de redoubler de prudence lors de la lecture des e-mails, même ceux semblant provenir de sources fiables. Comme d’habitude, on ne le répètera jamais assez, en cas de doute sur la légitimité d'un message, il est préférable de ne pas cliquer sur les liens qu'il contient et de vérifier directement son authenticité auprès du site web concerné.