Les pirates ne sont pas tous jeunes, la preuve avec l’étonnante combine de ces 3 papys de l’IPTV

Les autorités ont arrêté un trio de pirates soupçonnés d'être derrière la promotion d'applications de streaming illégales sur iOS. Elles ne s'attendaient probablement pas à l'âge des 3 malfrats présumés.



Vous connaissez le principe des applications mobiles “furtives” ? Il s'agit de programmes en apparence inoffensifs dissimulant un service illégal, généralement l'accès gratuit à des plateformes de streaming normalement payants.

Comme il faut débloquer leurs fonctionnalités réelles par une combinaison de touches ou de gestes, ils parviennent à passer entre les mailles des systèmes de détection des magasins d'applications que sont le Play Store et l'App Store.

La méthode est efficace, à tel point que ces applis peuvent réapparaître rapidement après leur suppression des boutiques. Bien sûr, les pirates qui en sont à l'origine cherchent à en tirer profit. Ici, le processus était bien rodé.

Ce trio de papys hackers fait la promotion d'applis de streaming illégales

La police de Taïwan révèle qu'en enquêtant sur divers sites Web, elle est tombée sur “deux célébrités Internet de premier plan” expliquant comment trouver et utiliser des applications furtives. Les influenceurs, suivis par plus de 400 000 personnes, renvoyaient vers un site de tutoriels et téléchargements dont les publicités leur rapportaient de l'argent.

À mesure que les recherches des autorités avancent, ces dernières identifient un 3e homme et rapidement, une perquisition est effectuée à leur domicile respectif. Les officiers y saisissent plusieurs preuves incriminantes dont 25 fichiers vidéos traitant d'applications illégales, la sauvegarde de 53 articles publiés sur le site Web pirate, 2 disques dur USB, 1 iPad, 1 smartphone et une carte mémoire.

Mais ce qui surprend le plus, c'est lorsqu'elle annonce l'âge des suspects : 215 ans à eux trois. Uniquement identifiés par leur prénom, on trouve ainsi Shen, 62 ans, Liang, 73 ans, et le doyen Lin, 80 ans. Les articles dans lesquels on pouvait trouver des liens de téléchargement vers les applis pirates auraient été vus 553 551 fois. D'après l'ayant droit à l'origine de la plainte envers le trio, les dommages occasionnés par l'accès illégal aux contenus protégés s’élèvent à environ 17,5 millions d'euros. On ne connaît pas encore la peine qu'encourt les hackers.

