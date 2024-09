Les nouvelles Huawei MatePad Pro 12.2 et 12 X : la créativité et la productivité au bout des doigts

Pour le lancement de ses MatePad Pro 12.2 et MatePad 12 X, Huawei frappe fort en offrant des accessoires premium : le stylet HUAWEI M-Pencil 3 et des écouteurs FreeBuds. Alliant écrans innovants et puissance, ces tablettes sont conçues pour booster créativité et productivité.

Huawei s'apprête à marquer la rentrée 2024 avec le lancement de ses nouvelles tablettes qui promettent de redéfinir l'expérience utilisateur : la Huawei MatePad Pro 12.2 et la Huawei MatePad 12 X.

Conçues pour les professionnels et les créateurs, ces tablettes combinent des écrans PaperMatte pour un confort visuel optimal et une productivité sans compromis, même sous forte luminosité. Le but de Huawei avec ces deux nouvelles tablettes : s’imposer comme un incontournable pour ceux qui recherchent puissance et légèreté.

La Huawei MatePad Pro 12.2 : une tablette pensée pour les professionnels

La Huawei MatePad Pro 12.2 se distingue par son écran Tandem OLED PaperMatte de 12,2 pouces, offrant une expérience visuelle inégalée avec une luminosité impressionnante de 2 000 nits et un contraste de 2 000 000:1. Cet écran offre une résolution de 2.8K et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 144 Hz, garantissant des images fluides et détaillées, qu’il s’agisse de travailler ou de se divertir. Grâce à son traitement anti-reflet, il assure une protection des yeux tout en reproduisant des couleurs réalistes, ce qui le rend idéal pour de longues sessions créatives ou professionnelles. En prime, grâce à la technologie anti-éblouissement, il protège les yeux, permettant des sessions de travail prolongées sans fatigue visuelle.

Avec ses caractéristiques, la MatePad Pro 12.2 est idéale pour diverses situations. Sa portabilité en fait un atout majeur pour ceux qui travaillent en déplacement, que ce soit pour des professionnels ou des étudiants. Pour les amateurs de divertissement, l’écran haute luminosité et le son immersif offrent une expérience de streaming vidéo et de gaming remarquable, même à l’extérieur. Enfin, les créateurs trouveront une alliée précieuse avec cet écran optimisé pour le dessin numérique et l'édition, grâce à la précision des couleurs et à la compatibilité avec le stylet Huawei M-Pencil.

La tablette est également équipée du clavier 2-en-1 HUAWEI Glide, un accessoire ultraléger qui améliore la productivité avec une frappe fluide et ergonomique. Ce clavier innovant intègre un système de double charge et un rangement pour le stylet HUAWEI M-Pencil 3, permettant de l'avoir toujours à portée de main et chargé.

Pour les créateurs, l'application GoPaint est un véritable atout. Avec des outils de dessin avancés, dont un moteur de brosses réalistes et la possibilité de travailler sur des toiles 8K avec plus de 500 couches, elle transforme la MatePad Pro 12.2 en un véritable studio mobile pour les artistes et les designers.

La Huawei MatePad 12 X : une tablette élégante pour les jeunes créateurs

La Huawei MatePad 12 X se distingue également l’écran PaperMatte de 12 pouces.

Autre atout de cette tablette : son intégration avec l’application GoPaint, spécialement conçue pour les créateurs. GoPaint propose une large gamme de pinceaux réalistes, allant des pinceaux à huile aux crayons à dessin, ainsi que des textures innovantes pour permettre une personnalisation complète des œuvres. L’application offre également la gestion des calques, permettant aux artistes de travailler sur différents niveaux et d’ajuster facilement chaque élément de leur création. Cette flexibilité est renforcée par le stylet HUAWEI M-Pencil de troisième génération, qui, grâce à la technologie NearLink, fournit une précision inégalée avec plus de 10 000 niveaux de sensibilité à la pression et une latence quasi nulle. Ensemble, GoPaint et le stylet offrent une expérience d’écriture et de dessin d’une fluidité proche de celle sur papier, transformant chaque idée en une œuvre digitale avec une finesse remarquable.

La MatePad 12 X se positionne ainsi comme un outil polyvalent pour les jeunes professionnels et créateurs en quête de performance et de mobilité.

Finalement, que vous soyez un créateur professionnel à la recherche d'une tablette performante ou un jeune créatif en quête d'un outil léger et ergonomique, ces deux modèles ont de quoi séduire. L’écran PaperMatte, la puissance du processeur, et les accessoires comme le HUAWEI M-Pencil 3 et le clavier Glide font de ces tablettes des partenaires idéaux pour ceux qui recherchent à la fois créativité et productivité.

Des offres pour le lancement des tablettes

Pour leur lancement, Huawei propose les tablettes à prix mini :

La MatePad Pro 12.2 disponible à partir de 849,99€

La MatePad 12 X disponible à partir de 649,99€

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seul, Huawei a annoncé plusieurs offres pour célébrer ce lancement en grandes pompes. Pour l'achat d'une MatePad Pro 12.2, les utilisateurs recevront :

Un stylet HUAWEI M-Pencil 3

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Pro 3 avec le code A100FBPRO3

Pour ceux qui préfèrent la Matepad 12 X, Huawei offre :

Un stylet HUAWEI M-Pencil 3

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 5i, avec le code A50FB5I

Pour profiter des écouteurs offerts, ajoutez-les à votre panier dans le “Lot Personnalisé” lors de votre achat de la tablette. Inscrivez ensuite le code A50FB5I durant le paiement. Le montant des écouteurs sera automatiquement déduit du total de votre commande.

