Les lycéens vont suivre des cours sur le piratage et les droits d’auteur dans ce pays

Un pays a décidé d'éduquer les lycéens via un cours sur les droits d'auteurs et les conséquences légales du piratage. L'objectif est de leur faire comprendre l'impact que cela peut avoir à la fois sur eux, mais aussi sur les artistes dont ils récupèrent illégalement les œuvres.

On apprend très facilement à pirater un film, un CD ou un livre. Beaucoup moins les conséquences que cela peut avoir pour soi et pour les personnes dont on se procure illégalement les œuvres. Un groupe anti-piratage est parti de constat pour tenter de faire comprendre à quel point il est important d’éduquer sur ces questions. Avec le soutien d'un éditeur et du Ministère de la Culture, un cours à destination des lycéens est finalement lancé au Danemark.

RettighedsAlliancen, c'est le nom du groupe, et leurs associés annoncent la couleur d'entrée : le cours s'intitule “Êtes-vous un voleur ?”. Il est destiné aux étudiants entre 13 et 16 ans et vise à questionner leurs habitudes de piratage, en mettant l'accent sur les lois et les répercussions que leurs actes peuvent avoir. En guise de présentation, une vidéo met en scène des artistes ayant été personnellement impactés par le téléchargement illégal (rappeur, comédienne, écrivaine, YouTuber…).

Les lycées danois pourront proposer un cours sur le piratage et ses conséquences légales

Pour RettighedsAlliancen, “les étudiants doivent apprendre le droit d’auteur et relier cela à la culture du streaming dont ils font partie. Cela inclut la connaissance des règles et des lois qui sont enfreintes lorsque vous utilisez et diffusez du contenu créatif à mauvais escient, ainsi que des conséquences personnelles et sociétales que vous risquez en cas de streaming illégal”. Le cours n'y va pas par quatre chemins et martèle que le piratage, c'est tout simplement du vol qui enfreint la loi.

En plus de ces aspects, une partie du programme est consacrée à la cybersécurité. Il explique que les sites pirates sont très souvent peu sécurisés, voire volontairement infectés par des malwares, ce qui n'est pas sans danger. Le cours n'est pas obligatoire, et il est bien trop tôt pour savoir s'il aura un réel effet sur le comportement des jeunes danois. On se rappellera cependant que dans ce pays, de nombreux étudiants piratent leurs livres scolaires parce qu'ils sont trop chers.

