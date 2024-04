Les hackers peuvent désormais paralyser un site Web en quelques secondes, voici comment

Dans un contexte où les cyberattaques sont une augmentation alarmante, une faille récemment identifiée dans le protocole HTTP/2 vient ajouter une couche d'inquiétude pour la sécurité des sites web. Cette nouvelle faille pourrait simplifier l'exécution d'attaques par interruption de service (DoS) et pourrait mettre en péril la stabilité d'internet.

Les attaques collectives par saturation (DDoS) ont connu une forte hausse, avec une intensification impressionnante durant la fin de l'année dernière. Cloudflare a rapporté une augmentation de 65 % de ces attaques au dernier semestre 2023, certaines atteignant des volumes de trafic faramineux, dépassant les 100 millions de requêtes par seconde. La montée en puissance de ces attaques a été attribuée à la découverte d'une vulnérabilité qui exploite une fonctionnalité du protocole HTTP/2. Cette dernière facilite la tâche des pirates en leur permettant de lancer des attaques plus puissantes avec moins de ressources.

Dans ce contexte déjà tendu, une nouvelle faille critique dans le protocole HTTP/2 élargis le spectre des menaces. Baptisée “CONTINUATION Flood“, cette vulnérabilité permet à un attaquant de provoquer une surcharge des serveurs internet. Elle peut potentiellement conduire à leur paralysie, en utilisant une seule connexion. Cette faille expose donc les sites web à des attaques par interruption de service (DoS), une forme simplifiée mais tout aussi dévastatrice des attaques DDoS.

Cette nouvelle faille permet aux hackers de paralyser des sites web encore plus facilement

L'impact de cette nouvelle vulnérabilité ne se limite pas aux grandes infrastructures; il concerne également les petits sites et blogs personnels. Il est donc crucial pour tous les administrateurs de sites de mettre à jour leurs systèmes pour contrer cette menace. Dans un paysage numérique où les attaques visant à perturber l'accès aux services en ligne sont de plus en plus fréquentes, comme en témoigne l'attaque d'envergure menée par Anonymous Sudan contre des infrastructures de notre gouvernement, la découverte de la faille “CONTINUATION Flood” vient renforcer les inquiétudes quant à la capacité des pirates à paralyser des segments entiers du web.

Pour les utilisateurs, cela signifie que l'accès à leurs sites préférés pourrait être soudainement interrompu sans préavis à cause d'attaques exploitant ces vulnérabilités. Les équipes de sécurité informatique à travers le monde travaillent d'arrache-pied pour déployer des correctifs et renforcer les défenses contre ces nouvelles formes d'attaques. Face à cette menace croissante, la vigilance et la collaboration entre les experts en sécurité, les administrateurs de sites et les utilisateurs sont plus que jamais nécessaires pour protéger l'écosystème numérique contre les perturbations causées par les cyberattaques.

Source : bleepingcomputer