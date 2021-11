Les Galaxy Buds Pro de Samsung causeraient irritations et infections, Samsung réagit

Samsung est confronté à un problème gênant et il concerne les Galaxy Buds Pro. Certains utilisateurs se plaignent en effet d’irritations et d’infections après avoir utilisé les écouteurs. La marque Corréenne est consciente du souci et propose des remboursements. Les Galaxy Buds 2 sont aussi concernés.

C’est un souci qui touche de nombreux utilisateurs et qui embarrasse Samsung. Les Galaxy Buds Pro causent des irritations et infections dans les oreilles. Si le souci ne semble pas généralisé, nombre de plaintes ont obligé le géant coréen à réagir.

Les Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs TWS Android du marché, c’est un fait. Toutefois, cette qualité ne les empêche pas de causer des soucis étonnants. Beaucoup d’utilisateurs disent ressentir des irritations dans le conduit auditif en se servant quotidiennement des produits. Plus encore, certains disent même être victimes d’infection.

Les Buds Pro provoquent des irritations à l'intérieur de l'oreille

C’est un problème qui est remonté par le site Android Central et qui est loin d’être isolé, bien que seule une toute petite partie des utilisateurs soient touchée. De nombreux témoignages émergent sur Reddit et les forum officiels de la marque. Nous avons également constaté une petite irritation de nôtre côté. Si elle n’est pas alarmante, elle est bien présente. Pour nous, ce n’est arrivé qu’après plusieurs mois d’utilisation.

Les Galaxy Buds Pro sont concernés, mais aussi les nouveaux Buds 2. Ce souci proviendrait d’un changement de matériaux utilisés par Samsung, qui a abandonné l’acrylique pour l’acrylate sur les parties qui se logent dans l’oreille. Plus encore, les deux points de nickel qui servent à la recharge seraient aussi fautifs. Un cocktail qui provoquerait gêne et l’envie irrépressible de se gratter l’intérieur de l’oreille.

Dans tous les cas, Samsung est au courant du problème et a déjà indiqué proposer des offres de remboursement à ceux qui le désirent. De même, les frais médicaux éventuels seront pris en charge par le constructeur. Reste maintenant à savoir quelle est la véritable proportion d’utilisateurs touchée. Pour l’instant, si vous en êtes victime, nous vous encourageons à contacter Samsung et à ne plus utiliser les Buds Pro et les Buds 2. Nul doute que le constructeur va profondément revoir sa copie pour les prochains modèles et changer les matériaux utilisés.

Source : Android Central