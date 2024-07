Les Galaxy Buds 3 Pro dévoilés par des photos volées à quelques jours de l’annonce officielle

Samsung s'apprête à bouleverser le marché des écouteurs sans fil avec ses prochains Galaxy Buds 3 Pro, et de récentes fuites nous ont donné un aperçu assez précis de ce qui nous attend.

Si l’on savait exactement à quoi allaient ressembler les Galaxy Buds 3 Pro grâce à des images qui ont fuité ces derniers jours, certains utilisateurs ont déjà réussi à mettre la main sur les écouteurs avant même la conférence de Samsung. Des photos volées partagées par u/Plastic_Development1 sur Reddit nous donnent donc un premier aperçu du vrai design des Galaxy Buds 3 Pro.

Le changement le plus frappant est l'adoption d'un design à tige, rappelant les AirPods Pro d'Apple, marquant un changement significatif par rapport aux précédentes itérations des Galaxy Buds de Samsung. Les écouteurs arborent une finition grise élégante, complétée par des accents orange et bleus accrocheurs qui reprennent le langage de conception de la Watch 7. Il semble que tous les produits de Samsung bénéficieront de ces accents bleus et orange cette année.

On sait à quoi vont ressembler les Galaxy Buds 3 Pro de Samsung

Ce qui retient vraiment l'attention dans le design de ces nouveaux écouteurs, c'est l'ajout de bandes LED le long de la tige. Ces bandes LED, clairement visibles sur certaines images et en veille sur d'autres, ne passeront pas inaperçues. Bien que leur fonction exacte reste un mystère, elles pourraient potentiellement servir d'indicateurs de batterie ou offrir des effets lumineux personnalisables.

Les fuites montrent également le système d'appairage rapide de Samsung en action, suggérant que l'entreprise s'en tient à sa technologie propriétaire plutôt que d'adopter le Fast Pair de Google. Bien que cette décision puisse décevoir certains utilisateurs d'Android qui espéraient une intégration plus large de l'écosystème, elle garantit probablement une expérience transparente au sein du propre catalogue de produits de la société.

En plus du modèle Pro, des images du Galaxy Buds 3 standard ont fait surface sur Instagram, révélant ce qui semble être l'emballage officiel de vente au détail. Bien que les détails soient rares, il est clair que Samsung prépare une mise à jour complète de sa gamme d'écouteurs.

Quelles fonctionnalités pour les Galaxy Buds 3 ?

Le confort semble être un élément clé pour Samsung. Un internaute, qui affirme avoir acheté les Buds 3 Pro avant leur sortie officielle, rapporte qu'ils sont “très confortables, comme mes AirPods“. Cependant, il a noté que la tige plus longue pourrait être gênante pour ceux qui dorment avec leurs écouteurs.

En termes de fonctionnalités, les Buds 3 et Buds 3 Pro devraient bénéficier de la certification IP57 pour une meilleure résistance à l'eau et à la poussière, de la connectivité Bluetooth 5.4, de la prise en charge de l'audio 360 et de l'intégration avec le service SmartThings Find de Samsung. Le modèle Pro devrait être plus performant avec un streaming audio 24-bit 96KHz, si l’on en croit le leaker Ice Universe, bien que cela puisse être exclusif aux utilisateurs de smartphones Galaxy. On devrait également pouvoir espérer une autonomie en hausse, mais les chiffres précis sont encore inconnus.

On attend maintenant avec impatience l'événement Unpacked de Samsung du 10 juillet, au cours duquel la gamme Galaxy Buds 3 devrait être présentée en même temps que les nouveaux smartphones Fold 6 et Flip 6. D’ailleurs, une fuite massive de données a levé hier le voile sur l’intégralité de la fiche technique des deux nouveaux appareils pliables de Samsung, mais aussi sur les tarifs de la première bague connectée de la marque, la Galaxy Ring. Celle-ci s’annonce d’ailleurs malheureusement beaucoup plus chère que nous pouvions l’espérer. En effet, cette dernière devrait être plus onéreuse que les bagues d'Oura, le spécialiste actuel dans le domaine.