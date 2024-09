Les excellents JBL Live Pro 2 avec ANC sont à moins de 100 € pour les French Days !

JBL est une des marques de référence dans le secteur des produits audio. À l’occasion des French Days, Boulanger casse le prix des JBL Live Pro 2, des écouteurs sans fil haut de gamme avec réduction active du bruit. Grâce à la promotion en cours, vous pourrez vous les offrir pour moins de 100 €.

Prévus du 24 au 30 septembre, les French Days commencent à peine. Mais on peut déjà trouver de nombreuses offres très intéressantes, notamment sur des écouteurs sans fil. Après les tout nouveaux AirPods 4 en promotion, c’est au tour des JBL Live Pro 2 de bénéficier d’une belle baisse de prix.

Ça se passe sur le site de Boulanger qui est toujours très actif pendant les French Days. Normalement en vente pour 149,99 €, les écouteurs sans fil JBL Live Pro 2 voient leur prix baisser d’un tiers pour passer à seulement 99,99 €. Si vous cherchez des écouteurs True Wireless avec réduction active de bruit à petit prix, c’est une offre qui devrait vous plaire.

JBL Live Pro 2 : les écouteurs à réduction active du bruit sont à petit prix

Les JBL Live Pro 2 sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm pour offrir un son qui plaira aux amateurs de basses puissantes. Et pour profiter d’une expérience sonore agréable, même dans un environnement bruyant, vous pouvez activer la réduction de bruit adaptative. Les écouteurs sont équipés de micro pour détecter le bruit extérieur et le réduire au maximum en temps réel. Vous pouvez aussi contrôler la réduction active du bruit depuis votre téléphone en téléchargeant l’application JBL Headphones. Et comme tout modèle haut de gamme qui se respecte, vous bénéficier aussi d’un mode Smart Ambient pour pouvoir, quand vous le souhaitez, entendre clairement le son extérieur sans avoir à retirer vos écouteurs.

Côté autonomie, vous ne serez pas déçus puisque vous profitez de 10 heures + 30 heures avec le boitier de recharge. Et si jamais vous n’avez plus de batterie, il vous suffit de 15 minutes de charge pour récupérer 4 heures d’écoute. Compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth 5.2, les JBL Live Pro 2 profitent de la connexion multipoint pour pouvoir switcher entre différents appareils sans avoir à chaque fois à vous reconnecter. Certifiés IPX5, ce sont des écouteurs que vous pourrez utiliser sous la pluie ou au sport sans craindre que la transpiration ne les endommage.