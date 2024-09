Les arnaques au faux conseiller bancaire vont bientôt disparaître, voici pourquoi

Vous ne serez bientôt plus importuné par les appels de faux conseillers bancaires cherchant à vous voler de l'argent. Un changement majeur arrive dans quelques jours et il va faire diminuer ces tentatives d'escroquerie.

“Allô ? Bonjour, je suis monsieur X, conseiller de votre banque. Je vous appelle car nous avons constaté des mouvements étranges sur votre compte. J'aurai besoin que nous effectuions ensemble quelques manipulations afin de nous assurer que tout est en ordre. Vous pouvez commencer par me confirmer votre numéro de carte bancaire s'il vous plaît ?” Si cette scène vous est familière, c'est que vous avez déjà reçu l'appel d'un arnaqueur se faisant passer pour un employé bancaire. Le but est bien sûr d'accéder à votre argent et de le dérober.

S'il est en théorie facile de ne pas tomber dans le panneau, un banquier n'ayant jamais besoin que vous lui communiquiez des identifiants ou que vous réalisiez des opérations au téléphone, beaucoup se font avoir. Selon l’Observatoire de la Sécurité des moyens de paiement, cette fraude représente 32 % de celles aux moyens de paiements en 2023. Les sommes volées s'élèvent à 379 millions d’euros.

Si elle marche si bien, c'est parce que les escrocs arrivent à utiliser de vrais numéros fixes pour que le nom de la banque s'affiche quand ils vous contactent. C'est ce qu'on appelle le spoofing. Heureusement, un procédé va entrer prochainement en vigueur et faire fortement chuter le nombre de faux appels.

Pourquoi les arnaques au faux conseiller bancaire ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir

Le dispositif s'appelle MAN, pour Mécanisme d’authentification des numéros. Le principe est simple : il va permettre aux opérateurs téléphoniques de bloquer les malfrats. Cela passe par une validation permanente des numéros légitimes.

“À l’émission d’un appel, l’opérateur va lui attribuer un certificat d’authenticité qu’il va conserver tout au long de la chaîne de transmission et si le certificat apparaît à un moment comme invalide ou non conforme, l’opérateur intermédiaire ou final aura pour mission de couper l’appel“, explique Julien Lasalle, secrétaire de l’Observatoire de la Sécurité des moyens de paiement.

Le programme MAN entrera en vigueur le 1er octobre 2024. Attention, il ne concerne pas les numéros mobiles dont il faudra toujours se méfier. Là aussi, c'est une question de bon sens : un conseiller bancaire n'a aucune raison de vous appeler avec un 06 ou un 07.

