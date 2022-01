Les 3 jours des Marques Realme : les smartphones à prix cassé chez AliExpress

Pendant 3 jours, AliExpress vous propose une sélection de smartphones Realme à prix mini. L'enseigne va jusqu'à proposer le Realme C21Y à moins de 100€ ! Découvrez tous les détails des offres ci-dessous.

Découvrir Les 3 Jours des Marques chez AliExpress

Jusqu'au 20 janvier prochain, à 8h59 du matin, AliExpress casse les prix sur une large sélection de smartphones Realme. La marque propose des mobiles performants à un prix défiant toute concurrence. Certains modèles vendus par la marque sont en effet à moins de 150€, un tarif difficile à trouver aujourd'hui pour un smartphone.

Le but de Realme : montrer qu'il est possible de profiter d'un smartphone performant sans se ruiner. Un objectif atteint grâce notamment au Realme 9i et son processeur Qualcomm Snapdragon 680 de 6nm. Il permet ainsi des performances ultra-puissantes, dignes des plus grands du secteur.

Un smartphone Realme à partir de 99€ chez AliExpress

A l'occasion des 3 Jours des Marques chez AliExpress, les smartphones Realme sont encore plus accessibles. Vous pouvez notamment vous procurer :

Vous êtes intéressé par l'un de ces modèles ? Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant sur le site de AliExpress. En prime, en achetant l'un de ces smartphones chez AliExpress, vous profitez d'un excellent rapport qualité/prix, mais aussi de plusieurs avantages, comme :

La livraison gratuite.

Une garantie de 1-2 ans.

La livraison rapide, en 3 à 5 jours depuis la France.

Les retours et remboursements en 7 jours.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.