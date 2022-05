Les 10 raisons qui font de l’école O’clock la meilleure des formations pour les futurs développeurs

Développeur web est une profession très prisée des recruteurs et qui offre d’excellents débouchés en termes de possibilités post-formation et de rémunération. La France connaît encore une pénurie de développeurs et il n’est absolument pas trop tard pour apprendre à coder aujourd’hui. O’clock s’impose aujourd’hui comme la méthode la plus efficace pour y parvenir.

O’clock propose des formations intensives avec des cours en téléprésentiel dont le but est d’enseigner le métier de développeur et de fournir des compétences permettant d’être directement employable à la fin du cursus. Que vous soyez lycéen qui passe le bac, étudiant qui souhaite se réorienter ou actif en quête de reconversion professionnelle, les raisons de choisir O’clock ne manquent pas.

Parce que le taux de satisfaction est là pour prouver la qualité de l’école

Fondée en 2016, l'école a déjà formé plus de 3 500 étudiants depuis ses débuts. Le succès est rapide et les élèves en sortent ravis : O'clock obtient une note moyenne de 4,8/5 sur le site Trustpilot avec 90% d’avis excellents.

Elle y parvient grâce à ses équipes compétentes composées de véritables développeurs web professionnels, aussi bien du côté des enseignants que de la partie administrative. La philosophie de l’école est de remettre l'humain en avant, avec un suivi personnalisé et des échanges constants entre les professeurs et les étudiants.

“Pour y arriver, vous pouvez compter sur toute l'équipe de l’école O'clock qui est toujours là pour vous aider”, témoigne un élève sur Trustpilot. Une autre étudiante évoque “des professeurs passionnés et passionnants”, alors qu’on peut aussi lire que l’école jouit d’un “excellent encadrement dans une ambiance cordiale et bienveillante”.

Parce que le téléprésentiel, c’est le suivi au quotidien sans les contraintes

O’clock se distingue des autres formations de type MOOC ou autodidacte par une méthode qui a fait ses preuves au fil des années. Au cœur de cette méthode, on retrouve le principe de cours en téléprésentiel. Ce format est particulièrement bien adapté au monde d’aujourd’hui : les étudiants n’ont pas besoin de se déplacer, ils ont seulement besoin d’un ordinateur, d’une connexion à internet et de temps pour apprendre.

Mais ce n’est pas pour autant qu’ils sont livrés à eux-mêmes. Depuis l’interface d’apprentissage, les cours sont animés en direct par les formateurs. Une présentation diaporama et une fenêtre de code sont affichées afin de suivre plus efficacement les explications. De plus, un fil de discussion est accessible à toute la classe pour poser des questions et échanger.

Les enseignants ont aussi la possibilité d’accéder à l’écran de travail des étudiants afin de les aider sur leurs projets. La communication reste toujours fluide, avec la possibilité de parler avec un professeur par écrit ou en vocal, sur une discussion publique ou privée. C’est comme une salle de classe, avec le confort de son domicile et sans temps perdu dans les transports pour se rendre en cours.

Parce que la pédagogie est au rendez-vous

La théorie laisse très vite place à la pratique. Des quiz permettent de se remémorer rapidement les notions qui viennent d’être étudiées, puis on passe à des exercices et des challenges de plus en plus ardus. Ces activités reprennent également le savoir-faire acquis lors des journées précédentes afin de consolider ses acquis et de s’inscrire dans une logique de progression.

Les élèves ont à disposition des fiches pédagogiques ainsi qu’un mode Replay qui permet de visionner les cours dispensés en live, qui sont enregistrés, afin de revenir sur un point qui peut poser problème. De plus, les formateurs sont toujours disponibles pour répondre à des questions ou pour aider les étudiants à surmonter une difficulté.

Parce que formateurs sont des experts de leur domaine

O’clock s’appuie sur des formateurs-développeurs qui ont des années de pratique derrière eux. Non seulement ils sont experts dans leur domaine mais ils maîtrisent également les exigences du monde professionnel qui attend les étudiants. Ils ont tous une expérience en tant que développeur, lead dev, CTO en poste ou en indépendant et connaissent parfaitement la réalité du marché de l’emploi. C’est pourquoi ils sont impliqués dans la conception des programmes afin que la pédagogie soit le plus efficace possible.

Parce qu’il y a des formations pour tous les goûts

La formation de développeur web d’une durée de 6 mois est la proposition phare de l’école O’clock, mais la plateforme offre également d’autres possibilités. La formation socle de développement web permet par exemple d’apprendre les bases en seulement 3 mois. Toujours dans le développement web, mais avec un focus sur la question de l'accessibilité, l’école met à disposition une formation de 11 mois. Un autre cursus spécialisé sur le développement Full Stack JavaScript est également disponible.

L’école mise aussi sur des formations plus courtes qui se concentrent sur des points plus particuliers du développement web. On retrouve des formations ReactJS, WordPress, Symfony, data et API… Chacun peut trouver la formation qui lui convient.

Parce que les possibilités de financement sont nombreuses

De nombreux choix existent En fonction de votre situation. Le fameux Compte personnel de formation (CPF) peut être utilisé pour financer ses cours. Des requêtes peuvent aussi être envoyées à l’aide individuelle à la formation (AIF) pour les demandeurs d’emploi et à l’Agefiph pour les personnes en situation de handicap. 75% des étudiants de l’école O’clock reçoivent une aide financière partielle ou totale pour payer leurs frais de formation. Et pour ceux qui sont perdus dans l’éventail des possibilités offertes, O’clock vous accompagne pour trouver le financement auquel vous avez droit.

Parce qu’il possible de choisir l’alternance

O’clock dispose même d’une formation en alternance pour 16 mois, qui permet de devenir un concepteur développeur aguerri et de bénéficier d’une première expérience professionnelle en entreprise. Cette formule a largement fait ses preuves et séduit autant les entreprises que les étudiants. Grâce à O’clock vous arrivez en entreprise avec déjà de solides notions de développement qui seront consolidées selon les attentes de l’entreprise. Un tremplin idéal pour accéder à une proposition d’embauche.

Parce ce qu’à la fin on obtient un diplôme reconnu

Délivrer un diplôme reconnu en fin de formation était un enjeu majeur pour O’clock ne serait-ce que pour ouvrir toutes les portes des financements et rassurer les futurs diplômés face aux futurs recruteurs. Ainsi au bout des 6 mois de formation, 92% des participants obtiennent un diplôme professionnel de Développeur Web et Web Mobile de niveau 5 inscrit au RNCP (Répertoire national de la certification professionnelle) ce qui correspond à un équivalent bac +2.

Parce que ça ne s’arrête pas à la fin de la formation

L’école se donne aussi pour mission d’accompagner ses étudiants lors de leur recherche d’emploi. Elle les aide à réaliser un CV attractif, les prépare pour des entretiens, et peut même les mettre directement en relation avec des entreprises grâce au réseau que s’est constitué O’clock à travers son encadrement de développeurs professionnels, mais aussi ses anciens élèves aujourd’hui implantés dans le milieu.

70% des apprenants sortant de la formation parviennent à obtenir rapidement un emploi dans le numérique ou accèdent à des études supérieures, confirmant que l’école ouvre des débouchés intéressants à la sortie.

Parce que vous intégrez votre première communauté de développeurs

Tous les étudiants qui participent aux formations de l’école O’clock témoignent de l’entraide et de l’excellente ambiance qui règne dans les cours. La méthode pédagogique basée sur l’échange permet de se constituer son premier réseau professionnel. Bien sûr l’école de vous lâche pas à la sortie, mais tous vos partenaires de formation seront autant de soutien et d’opportunités professionnelles pour le futur.

