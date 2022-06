Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro exceptionnellement à 1€ chez Bouygues Telecom

Avec Bouygues Telecom, vous pouvez profiter du Xiaomi Redmi Note 11 Pro pour seulement 1€ + 5€/mois pendant 24 mois avec le forfait Sensation 90Go et après remboursement. Découvrez les détails de cette offre ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

Vous cherchez un smartphone performant à prix mini ? Rendez-vous dès maintenant chez Bouygues Telecom pour profiter d’une offre incroyable. L’opérateur vous propose en effet pendant quelques jours le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à seulement 1€ + 5€/mois pendant 24 mois.

Pour profiter de cette offre, vous devez :

Envoyer un coupon de remboursement après achat.

Souscrire le forfait Sensation 90Go avec un engagement de 24 mois.

Le forfait Sensation 90Go avec smartphone est à 26,99€/mois pendant 12 mois, puis 41,99€/mois. Il inclut 90Go d’Internet mobile dont 50Go utilisables en Europe, dans les DOM, à Andorre et en Suisse + les appels et SMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G : un smartphone 4 étoiles qui n’a rien à envier aux plus grands

On l’a testé en avril dernier et notre avis est sans appel : le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est un smartphone à ne pas rater ! Parmi les bons points du smartphone, on note son design, sa partie hardware équilibrée, sa qualité d’affichage et son autonomie exceptionnelle. Il est de plus abordable sans faire de réelles concessions sur ses prestations.

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a en effet tout d’un grand, sauf le prix. Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

La compatibilité 5G

Un écran de 6,67”

Un capteur photo de 108Mpx

Une batterie de 5000mAh pour 37h d’autonomie en communication

128Go de stockage SSD

Pour en savoir plus sur le smartphone, découvrez notre test complet du Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Et pour vous procurer le smartphone à prix mini, rendez-vous vite chez Bouygues Telecom.

