Le Xiaomi 18 Ultra est annulé : il était trop haut de gamme pour son propre bien

Le Xiaomi 18 Ultra pourrait ne jamais voir le jour. Doté d’une fiche technique exceptionnelle et d’un design premium, il aurait coûté trop cher à produire.

Nous avions beaucoup apprécié le Xiaomi 17 Ultra, ce modèle ne devrait pas avoir de successeur l’année prochaine. Le smartphone le plus haut de gamme de la marque aurait été annulé, alors que la phase de conception était terminée et qu’il aurait pu bientôt entrer en production. Le coût de fabrication du Xiaomi 18 Ultra était très élevé et se serait traduit par une très forte hausse de prix pour les consommateurs. Le constructeur a préféré abandonner le projet, craignant que le public ne soit pas assez présent pour un mobile vendu à un tel tarif.

D’après les informations du leaker Digital Chat Station, le Xiaomi 18 Ultra devait être lancé à 9 999 yuans pour la version de base à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Après conversion, on obtient un prix de 1 330 euros. Mais les frais d’importation et de TVA ne sont pas pris en compte dans ce tarif. En Europe, le smartphone aurait sans doute avoisiné les 2 000 euros. Le Xiaomi 17 Ultra était quant à lui sorti à 6 999 yuans en Chine, un tarif 43 % moins élevé.

Le Xiaomi 18 Ultra passe à la trappe

Cette augmentation impressionnante est en partie due à l’explosion des coûts de la RAM et du stockage, mais pas que. Xiaomi visait aussi une fiche technique particulièrement ambitieuse. Sur la partie photo notamment, on attendait des améliorations importantes. Le fabricant aurait eu pour ambition d’intégrer trois capteurs photo de 200 MP :

Un capteur principal d’une taille de 1/1,12 pouce avec technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) pour étendre la plage dynamique et lutter contre la surexposition.

(Lateral Overflow Integration Capacitor) pour étendre la plage dynamique et lutter contre la surexposition. Un téléobjectif périscopique de 1/1,28 pouce avec zoom optique continu , plus grand et sans la restriction de focales fixes par rapport au Xiaomi 17 Ultra, avec LOIF également.

, plus grand et sans la restriction de focales fixes par rapport au Xiaomi 17 Ultra, avec LOIF également. Un capteur ultra grand-angle de 1/1,56 pouce.

Un objectif externe magnétique était prévu comme accessoire, doté d’un capteur multispectral ayant pour mission de capturer des couleurs ultra-précises.

La source évoque aussi un écranb presque bord-à-bord, avec des bordures de seulement 1 mm sur les quatre côtés. Cet appareil ne devriat donc pas voir le jour, en tout cas sous cette forme. Heureusement, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max seront disponibles pour la première fois en France pour faire passer la pilule.