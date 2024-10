Le Tesla Optimus pourra tout faire d’après Elon Musk, même les barmans ont du souci à se faire

A l'occasion de la présentation du Cybercab, son nouveau taxi autonome, Tesla a également mis en avant ses robots humanoïdes Optimus. D'après Elon Musk, ces robots vont révolutionner l'avenir de l'entreprise… et du monde du travail. Rien que ça.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a donné rendez-vous au monde entier ce 10 octobre 2024 pour un nouvel évènement baptisé We, Robot. Au sein des studios de cinéma d'Hollywood, la marque a enfin levé le voile sur son fameux taxi autonome, désormais appelé Cybercab.

En outre, le constructeur a également présenté le Robovan, une navette autonome tout droit sorti de Blade Runner et capable de transporter jusqu'à 20 passagers au total. Avec ces deux solutions, Elon Musk promet de révolutionner le transport de personnes.

Doucement, mais sûrement, la société semble toujours plus se détourner de l'automobile classique pour devenir une compagnie technologique. La preuve avec la présence remarquée lors de la conférence des Tesla Optimus, les impressionnants robots humanoïdes de la marque.

Le robot Optimus fait son show à la conférence Tesla

Pour cause, les robots ont fait le show durant la présentation, en évoluant en toute autonomie parmi les invités. Certains remettaient même des cadeaux aux membres du public, quand d'autres jouaient carrément à pierre-feuille-papier-ciseaux. Et tandis que d'autres dansaient en arrière-plan, des robots s'occupaient tout simplement du service au bar. Un utilisateur a d'ailleurs partagé sur X un extrait vidéo où l'on peut voir un Tesla Optimus servir une bière et poser pour un selfie en toute décontraction. Plutôt effrayant, ou fascinant, à vous de voir.

Cela vous effraie ou cela vous fascine ? Les nouveaux robots de @elonmusk vont bouleverser la société La classe politique est juste larguée ! pic.twitter.com/cjzvJytwUq — Docteur Laurent Alexandre (@dr_l_alexandre) October 11, 2024

Dans une vidéo promotionnelle dévoilée durant l'évènement, Tesla présente l'Optimus comme le nouveau robot de protocole de la famille (ndlr : une référence à C3PO de Star Wars), capable d'accomplir toutes sortes de tâches : arroser les plantes, récupérer un colis à l'entrée, préparer un cocktail, jouer aux jeux de société, etc.

Avec l'Optimus, le milliardaire promet avec l'humilité qu'on lui connaît “une transformation fondamentale de la civilisation”. Selon lui, le robot permettra à multiplier par 10 la valorisation de l'entreprise, ridiculisant au passage celle “des entreprises les plus côtées actuellement”. Une fois le développement du robot terminé, Elon Musk estime qu'il coûtera entre 20 000 et 30 000 dollars. Le magnat annonce déjà deux usages : un premier au domicile pour les particuliers, et le second dans les usines. “Un avenir sans pauvreté” selon le milliardaire, mais avec moins de travail pour les ouvriers ?