Le site Ameli victime d’une attaque, les batteries amovibles bientôt de retour dans nos smartphones, c’est le récap’ de la semaine

Alors que l’Assurance Maladie est la cible d’une nouvelle attaque, Anonymous parvient à pirater les serveurs du FSD et l’Union Européenne veut lutter contre les smartphones avec batterie intégrée, c’est le récap’ de la semaine.

Mauvaise nouvelle pour les abonnées Amazon Prime, le service rend le désabonnement de plus en plus compliqué. Alors que l’Union Européenne a pour projet de contraindre le retour des batteries amovibles dans les smartphones, toutes les charges contre le pirate IPTV Hamid Al-Hamid ont finalement été abandonnées. Pendant qu’Anonymous continue sa cyberguerre contre la Russie, le site Ameli est à nouveau la cible de pirates. Soyez les bienvenus dans le récap' de la semaine.

Les abonnés Prime de plus en plus otages du service

Certains documents internes d’Amazon dévoilent une stratégie baptisée « Projet Illiade » dont le but est de décourager les clients à quitter Amazon Prime. Nos confrères du site Business Insider ont effet découvert que le service ne cesse de complexifier les étapes de désabonnement. La plateforme, malgré de nombreuses plaintes, nie et prétend faire “en sorte qu'il soit clair et simple pour les clients de s'inscrire ou d'annuler leur adhésion à Prime”.

Un pirate IPTV échappe à l’intégralité de ses sanctions judiciaires

En 2016, le pirate IPTV Hamid al-Hamid est condamné à deux ans et demi de prison et à une amende d’environ 20 millions d’euros pour avoir diffusé le contenu de beIN Sports sur sa chaîne IPTV. Le propriétaire du service Advanced TV Network (ATN) semble pourtant s’être tiré d’affaire. En effet, le pirate s’est défendu n’avoir commis aucun acte illégal en rappelant que le Qatar n’avait rejoint la Convention de Rome qu’en 2017, soit un an après son arrestation. De ce fait, les charges contre Hamid al-Hamid ont été entièrement levées.

La plateforme Ameli à nouveau victime d'une attaque

Ce jeudi 17 mars, l’Assurance Maladie a publié un communiqué pour annoncer avoir été victime d’une attaque sur sa plateforme Ameli, mettant en danger les données personnelles d’environ 510 000 français. Grâce à une stratégie “d’interrogations en chaîne”, les pirates ont ainsi eu accès aux informations d’identité des victimes mais également à leurs données médicales. La faille a été corrigée depuis et l’Assurance Maladie s’engage à avertir les Français concernés par cette attaque.

Anonymous toujours en cyberguerre contre la Russie

Toujours en cyberguerre contre la Russie, le collectif de pirates Anonymous a annoncé sur son compte Twitter mardi avoir remporté une nouvelle bataille. Avec les mots « Tango Down », le groupe explique être parvenu à pirater les serveurs du FSB (ancien KGB), les services secrets russes, mais également les sites officiels de la ville de Moscou, du Centre analytique du gouvernement de la Fédération de Russie et du Ministère des Sports russe.

Vers la fin des smartphones avec batteries intégrées ?

Depuis de nombreuses années, les téléphones sont systématiquement équipés de batteries intégrées. Mais cette ère pourrait toucher à sa fin. En effet, le Parlement européen a déclaré envisager de rendre bientôt obligatoire les batteries amovibles, dans le but de prolonger la durée de vie des appareils électroniques. Right to Repair précise que le Parlement européen doit désormais s’entendre avec le Conseil Européen. L’entrée en vigueur serait prévue pour le 1er janvier 2024 afin que les fabricants ait le temps de se soumettre aux nouvelles réglementations.

Nos tests de la semaine

Motorola Edge 30 Pro : un smartphone presque parfait

Pour un prix très raisonnable et malgré une augmentation de 100 euros par rapport au Edge 20 Pro, Motorola propose ici un smartphone de qualité grâce à son écran bien calibré, son autonomie, sa charge rapide et son interface épurée et efficace. On apprécie les nombreux accessoires, notamment le casque audio fourni. Le Edge 30 Pro est également un bon photophone, si l’on s’en tient au capteur principal et au capteur ultra grand-angle. On regrette la disparition du module téléobjectif et le bruit du zoom numérique.

Xiaomi 12 Pro : encore quelques bugs à régler …

Avec son modèle 12 Pro, Xiaomi propose un smartphone au design sobre et élégant dont la puissance est impressionnante. On apprécie ses qualités photo et vidéo ainsi que son zoom x2, même si les couleurs ne sont pas toujours parfaitement respectées. On regrette la qualité moyenne des haut-parleurs quand on augmente le volume. Pour 1099,90 euros et même si le Xiaomi 12 Pro est un bon smartphone, on aimerait y trouver moins de bugs et de problèmes de stabilité.

Première prise en main des Galaxy A33 et Galaxy A53

Nous avons découvert les deux nouveaux smartphones milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A33 et le Galaxy A53 et nous avons été agréablement surpris. Tous deux certifiés IP67 et compatibles avec les réseaux 5G, les Galaxy A33 et A53 sont élégants et leur design est particulièrement soigné. Ils sont agréables à manipuler et sont proposés en blanc, noir, pêche et bleu ciel. Les deux smartphones sont équipés d’une dalle AMOLED plate en Full HD, d’une batterie de 5000 mAh, sont propulsés par un SoC Exynos 1280 et embarquent Android 12 avec la surcouche One 4.1. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la vidéo de notre prise en main.

