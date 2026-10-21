Le Samsung Galaxy S27 ne sera pas une révolution de design, ça se confirme

Une nouvelle fuite vient confirmer que le design des Galaxy S27 sera très similaire à celui de ses prédécesseurs. Des photos volées des protections d’écran indiquent que Samsung va reprendre peu ou prou la même formule pour ses futurs flagships.

Nous ne devrions plus tarder à découvrir officiellement le Galaxy S27 — même plus tôt que prévu, si l’on en croit de récentes rumeurs. Aussi se passe-t-il ce qu’il se passe chaque année : les fuites se bousculent au portillon pour nous révéler la moindre petite info passée entre les mailles du filet (troué) de sécurité. C’est notamment le cas pour le design du smartphone, qui a déjà fuité plusieurs fois au cours des derniers jours.

Nous avons ainsi appris que la nouvelle gamme serait presque indiscernable de la précédente, grâce à des photos volées de l’écran de protection des Galaxy S27. En cause, les mêmes angles arrondis sur toutes les variantes, même l’Ultra qui reprend ainsi le design du Galaxy S26 Ultra, ainsi que son poinçon central où viendra se nicher le capteur selfie.

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Une nouvelle fuite confirme le design avant des Galaxy S27

Ce sont donc des photos très similaires que viennent de partager nos confrères de chez SammyGuru. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les écrans de protection ressemblent là encore à s’y méprendre à la face avant des Galaxy S26. Mêmes coins arrondis, même poinçon central, vous connaissez la chanson. Toutefois, cette nouvelle fuite soulève un doute quant au nombre de modèles pour cette génération, puisqu’elle n’en fait apparaître que trois.

Il y a toutefois fort à parier que la prochaine gamme de flagships compte bel et bien 4 modèles, comme annoncé lors de nombreuses autres rumeurs. C’est par ailleurs ce que montre une autre fuite du design montrant cette fois la face arrière des smartphones, et qui dévoilent un peu plus de changement de ce côté-là. Pour rappel, le modèle de base ainsi que le modèle Plus reprendrait presque trait pour trait le design de leur prédécesseur.