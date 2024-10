Le Samsung Galaxy S24 FE montre des résultats inattendus dans les tests de performance, il dépasse même l’iPhone 16 dans certains cas !

Samsung a intégré la puce Exynos 2400e dans son Galaxy S24 FE pour réduire les coûts de sa fabrication, mais les performances sont loin d’être sacrifiées. Des tests récents montrent que ce modèle est presque aussi puissant que ses grands frères, malgré un prix plus attractif.

Samsung a dévoilé le Galaxy S24 FE avec l’intention de proposer un modèle performant à un prix réduit. Pour ce faire, l’entreprise a opté pour la puce Exynos 2400e, une version légèrement moins puissante que l’Exynos 2400, utilisée dans les Galaxy S24 et S24+. Cependant, les premiers tests révèlent que la différence de performance est minime. En effet, le S24 FE tient tête aux autres modèles de la gamme, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.

Les benchmarks réalisés par un de nos confrères montrent que l'Exynos 2400e est à peine 2,5 % plus lent que l'Exynos 2400 dans les tests de performances monocœur, et seulement 3,2 % plus lent dans les tests multicœurs. En termes de puissance graphique, le processeur du Galaxy S24 FE ne déçoit pas non plus. Bien qu’il soit 12 % moins performant en tests GPU que la 2400, il dépasse de 4 % la puce A18 de l’iPhone 16 dans les benchmarks 3DMark.

Le Galaxy S24 FE surprend par ses performances

Même si la puce Exynos 2400e est légèrement inférieure à celle des modèles Galaxy S24 et S24+, la différence reste imperceptible pour la plupart des utilisateurs lors des tâches quotidiennes ou des sessions de jeu. Avec un écart de moins de 5 % en termes de performances CPU et de 12 % en GPU, le Galaxy S24 FE reste un choix compétitif. D’autant plus qu’il est bien moins cher que l’iPhone 16 Plus, tout en offrant des résultats graphiques proches, voire supérieurs dans certains cas.

Pour les utilisateurs cherchant un smartphone performant à un prix abordable, le Galaxy S24 FE semble être une bonne alternative. Bien que légèrement moins puissant que les modèles S24 et S24+, il offre des performances très proches pour un coût nettement inférieur. Les différences minimes en termes de puissance ne seront pas perceptibles dans les tâches du quotidien, ce qui rend ce modèle particulièrement attractif pour les acheteurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix.

Source : GSMArena