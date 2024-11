Le robot Monsieur Cuisine Smart de Lidl fait son grand retour, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Lidl va de nouveau vendre son robot Monsieur Cuisine Smart, avec une offre permettant de récupérer 200 euros en bons d'achat. Mais le stock est limité et devrait rapidement s'épuiser.

Monsieur Cuisine Smart, le robot de Lidl qui a remplacé l'ancien modèle Monsieur Cuisine Connect, va être remis en stock par l'enseigne de grande distribution allemande en France. Il sera de nouveau disponible en magasin à partir du 2 décembre 2024 et jusqu'au 8 décembre au maximum. Il risque cependant de ne pas rester disponible aussi longtemps puisque seulement 75 000 exemplaires vont être mis en vente, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année. Il va falloir être rapide pour s'en procurer un.

Comme à son habitude, Lidl accompagne le restock de son robot avec une offre promotionnelle des plus intéressantes. Monsieur Cuisine Smart est vendu au prix de 379 euros, mais le client obtient également 200 euros en bons de réduction à dépenser dans le magasin. Dans le détail, le consommateur reçoit huit coupons de réduction de 25 euros chacun chaque mois. Les coupons ne sont valables qu'une semaine et chacun doit être utilisé lors d'un unique passage en caisse. Une manière pour Lidl de fidéliser sa clientèle jusqu’en août 2025.

Monsieur Cuisine Smart de nouveau disponible pendant quelques jours chez Lidl

Monsieur Cuisine Smart ne peut être acheté que si l'on est en possession d'une carte Lidl Plus, qui permet justement de recevoir les bons de réduction. Un seul robot peut être acquis par carte, Lidl voulant essayer d'éviter les effets de scalping. À chaque promotion de ce type, on retrouve systématiquement des robots en vente sur des sites comme Le Bon Coin, à des prix bien sûr beaucoup moins intéressants qu'en passant par Lidl. Il est possible de demander une carte Lidl Plus en magasin ou de créer une carte virtuelle depuis l'application mobile Lidl Plus.

Pour rappel, Monsieur Cuisine Smart sait cuire, faire revenir, cuire à la vapeur, pétrir, mixer, remuer, hacher, émincer, broyer, réduire en purée ou encore émulsifier des aliments pour préparer des recettes à notre place. Il est équipé d'un moteur de 1000 W, d'un grand écran tactile de 8 pouces, d'un bol de mixage d'une capacité de 4,5 litres… Il prend en charge 600 recettes et une dizaine de programmes de préparation et de cuisson.

