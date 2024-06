Le rétro gaming arrive en force sur iPhone grâce à ce nouveau service et ses centaines de jeux

Le monde des jeux mobiles est sur le point de prendre un virage nostalgique alors qu'Antstream Arcade, le premier service de streaming de jeux pour iPhone, s'apprête à être lancé le 27 juin.

Apple, influencé par la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, avait finalement ouvert les portes aux services de streaming de jeux sur les appareils iOS. Grâce à ce changement, l’iPhone va bientôt accueillir un nouvel arrivant spécialisé dans le rétro gaming.

Antstream Arcade n'est pas une application de jeu ordinaire. Avec une bibliothèque stupéfiante de plus de 1 300 jeux rétro sous licence légale, elle est appelée à devenir un trésor pour les amateurs de jeux anciens. Des titres emblématiques comme “Missile Command” et “Asteroids” aux classiques bien-aimés comme “Sam & Max Hit the Road” et “Super Star Wars : Return of the Jedi”, le service promet de transporter les joueurs à l'âge d'or du jeu vidéo.

Lire également – Apple bloque cet émulateur sur iPhone et c’est sûrement illégal

Antstream Arcade sort bientôt sur iPhone, ce qu’il faut savoir

Ce qui différencie Antstream des options de jeux rétro existantes sur iOS, c'est son catalogue entièrement sous licence. Contrairement aux émulateurs tels que Delta, RetroArch et PPSSPP, qui obligent les utilisateurs à se procurer leurs propres ROM (souvent par des moyens légalement douteux), Antstream offre une expérience de jeu simplifiée. Les joueurs peuvent se plonger dans leurs classiques préférés sans avoir à naviguer dans les eaux troubles de l'acquisition et de la légalité des ROM.

Le service couvre un large éventail de l'histoire du jeu, avec des titres provenant de plateformes aussi diverses que le Commodore 64, le ZX Spectrum et le Commodore Amiga. Toutefois, certains trouveront que la sélection pour certaines consoles est un peu mince. Avec seulement 28 jeux Atari 2600, cinq jeux Game Boy et deux jeux PlayStation, les joueurs devront peut-être creuser un peu pour trouver leurs jeux préférés.

Pour une durée limitée, Antstream proposera, après son lancement sur l'App Store, un abonnement à prix réduit de 3,99 dollars par mois ou 29,99 dollars par an. Après cette période promotionnelle, les prix augmenteront légèrement pour atteindre 4,99 dollars par mois ou 39,99 dollars par an.

L'arrivée d'Antstream sur iOS marque une étape importante dans le domaine des jeux mobiles. Elle apporte non seulement une vaste bibliothèque de jeux classiques aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad, mais elle ouvre également la voie à d'autres services de streaming de jeux. Alors que des géants comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now n'ont pas encore annoncé d'applications iOS dédiées, le lancement réussi d'Antstream pourrait accélérer leurs projets.