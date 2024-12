Le Père Noël arrive ! Suivez-le en direct grâce à Google dans sa livraison des cadeaux

Google vous invite à suivre le voyage du Père Noël en temps réel. Cette initiative, devenue une tradition, s’accompagne d’activités festives pour toute la famille.

On vous parle souvent des nouveautés de Google Maps, telle que la planification des trajets en voiture électrique ou encore la nouvelle Timeline pour explorer vos déplacements. Mais aujourd’hui est un jour spécial. Alors que la magie de Noël illumine nos foyers en ce 24 décembre, Google relance son incontournable Santa Tracker pour suivre le Père Noël dans son voyage autour du monde. Cet outil interactif est un rendez-vous attendu qui apporte une touche de féerie à cette période de l’année.

Le Santa Tracker propose une carte interactive où vous pouvez suivre les déplacements du Père Noël en direct. Vous y verrez le nombre de cadeaux déjà livrés, les images des lieux qu’il visite grâce aux guides locaux de Google, ainsi qu’un compte à rebours pour son arrivée dans votre ville. En plus d’être un plaisir pour les enfants, cette fonctionnalité permet de découvrir des traditions et des paysages du monde entier. Lancé en 2004, cette petite appli fête cette année son 20ᵉ anniversaire, une belle longévité pour une tradition numérique qui continue d’émerveiller.

Suivez le voyage du Père Noël et découvrez ses étapes en direct

En plus de suivre le Père Noël, le Santa Tracker propose des activités pour rendre l’attente encore plus festive. Vous pourrez jouer à des jeux sur le thème de Noël, participer à des quiz amusants ou encore personnaliser l’apparence du Père Noël pour une selfie. Ces animations interactives sont idéales pour occuper les enfants ou partager un moment en famille. Google a également ajouté des nouveautés cette année, avec des mini-jeux et des défis créatifs spécialement conçus pour célébrer Noël de façon ludique et originale.

Google enrichit chaque année cette initiative pour renforcer l’esprit de Noël. En observant les déplacements du Père Noël dans différents fuseaux horaires, les utilisateurs peuvent explorer les traditions locales à travers les images capturées. Ces instants magiques permettent aussi d’en apprendre davantage sur les villes et régions visitées par le traîneau. Avec son Santa Tracker, Google transforme le temps d’attente en une expérience interactive et éducative. Vous aussi, plongez dans cette aventure magique et voyez où le Père Noël se trouve en ce moment.