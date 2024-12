Le pape François roule écolo avec la première Papamobile électrique, et elle a vraiment la Classe (G) !

La Papamobile fait peau neuve à l’aube du Jubilé 2025. Mercedes-Benz a conçu un modèle unique et écologique, basé sur son Classe G électrique. Un pas de plus vers un Vatican plus respectueux de l’environnement.

Depuis près d’un siècle, Mercedes-Benz collabore avec le Vatican pour fournir des véhicules adaptés aux besoins du pape. À l’approche du Jubilé 2025, un événement rassemblant des millions de pèlerins, le pape François a reçu un cadeau inédit : la première Papamobile 100 % électrique. Ce modèle, conçu sur la base du Mercedes Classe G électrique G580 EQ, reflète l’engagement croissant de ce petit pays et du constructeur allemand en faveur de la durabilité.

Cette Papamobile n’est pas qu’un véhicule écologique. Conçue sur mesure, elle inclut un siège central pivotant et réglable en hauteur, permettant au pape de saluer la foule sous tous les angles. Deux sièges supplémentaires sont installés à l’arrière pour accueillir des accompagnateurs. Le toit, découpé pour transformer le véhicule en semi-cabriolet, peut être couvert par un panneau rigide en cas de pluie. Les moteurs du G580 EQ ont été spécialement modifiés pour fonctionner à basse vitesse, une caractéristique essentielle pour les déplacements lors des audiences papales.

Le G580 EQ est la base parfaite pour une Papamobile moderne

Le G580 EQ, dévoilé par Mercedes en début d’année, est un modèle emblématique du savoir-faire électrique de la marque. Équipé de quatre moteurs indépendants, il offre une maniabilité impressionnante, capable d’effectuer des rotations complètes sur lui-même grâce à la technologie “G-Turn”. Bien que cette capacité ne soit pas utilisée sur la Papamobile, elle illustre les avancées technologiques du modèle. Avec ses 579 chevaux et sa batterie de 116 kWh, ce 4×4 électrique est conçu pour combiner puissance et autonomie, tout en offrant un design robuste fidèle à l’image du Classe G.

Pour le Vatican, ce nouveau véhicule marque un pas vers l’objectif ambitieux d’une flotte entièrement électrique d’ici 2030. En optant pour cette Papamobile électrique, le pape François envoie un message fort sur l’importance de la transition écologique, tout en conservant les traditions et le style emblématique des précédentes versions. Peinte en blanc avec la célèbre plaque SCV 1, cette voiture unique en son genre allie respect de l’environnement et adaptation parfaite aux besoins du Saint-Siège.