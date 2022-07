Le Nothing Phone 1 est officiel, la valeur du Bitcoin en chute libre, c’est le récapitulatif

Nothing qui officialise son tout premier smartphone le Phone 1, le Bitcoin qui pourrait chuter à 10 000 dollars, la Poste Mobile qui se fait pirater et qui perd des milliers de données personnelles, c'est le récapitulatif !

Nothing vient d'officialiser le Phone 1, le tout premier smartphone de la marque. Son design est assez hors du commun et le smartphone propose quelques fonctionnalités intrigantes. Le Bitcoin est lui au plus mal et continu de s'enfoncer. Selon les prévisions, plus de la moitié des investisseurs s'attendent à une chute jusqu'à 10 000 dollars. Enfin, la Poste Mobile est victime d'un piratage. Et ce sont bel et bien les données personnelles de dizaines de milliers de clients qui se sont envolées. C'est parti, on vous dit tout ce que vous avez manqué de la journée du 12 juillet.

Nothing officialise son premier smartphone : le Phone 1

Après avoir séduit l'année dernière avec les Ear (1), Nothing annonce officiellement son tout premier smartphone, le Phone (1). Il sera disponible à partir du 21 juillet prochain à des prix raisonnables (549 euros pour la version 12 Go de RAM/256 Go de stockage). Parmi les particularités du smartphone, on notera notamment ce design original avec cette coque en verre transparente, par laquelle il est possible d'admirer l'intérieur du smartphone. Cette dernière est même dotée de 900 microleds que l'on peut personnaliser.

Le Bitcoin se dirige vers une chute à seulement 10 000 dollars

“Le monde se divise en deux catégories, ceux qui tiennent un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses…”. Client Eastwood pourrait aujourd'hui très bien ressortir sa réplique en visant le Bitcoin, puisque ce dernier n'en finit plus de creuser. Comme vous le savez, le Bitcoin chute depuis quelque temps déjà. Mais cette fois-ci les experts et les investisseurs en cryptomonnaie sont encore plus craintifs quant à l'avenir du Bitcoin. Ainsi, 60 % des investisseurs s’attendent à ce que le Bitcoin descende jusqu’à 10 000 dollars. Une estimation très pessimiste.

Une fuite massive de données personnelles chez la Poste Mobile

C'est un improbable scénario qui s'est déroulé pour l'application et les clients de la Poste Mobile. Lockit 3.0, un groupe de pirates, a attaqué la Poste Mobile et aurait exigé une rançon à l’entreprise avant de mettre en ligne les informations dérobées. Ce piratage de grande ampleur a permis aux pirates de voler plusieurs données sensibles. Au total, ce sont plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs qui ont vu leurs données fuiter sur le web.

