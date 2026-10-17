Le Googlebook coûte trop cher ? Google aurait trouvé la solution

Google préparerait un nouvel ordinateur destiné aux bourses les plus modestes. Il s’agirait d’une nouvelle série de Googlebooks nettement plus abordables.

Au-delà de son célèbre moteur de recherche, Google est bien connu pour ses appareils électroniques. On pense bien évidemment à la série des smartphones Pixel de la marque, qui ont eu droit à une mise à jour de leur appareil photo. Mais il ne faut pas oublier que la firme de Mountain View propose également des ordinateurs. On pense ici au vénérable Chromebook, qui s’apprête à céder sa place à son successeur, le Googlebook. D’ailleurs, le géant de la tech a récemment annoncé une date de « mise à mort » pour ChromeOS.

Officiellement dévoilé le mois dernier, le Googlebook réinvente l’ordinateur portable grâce à l’IA et Android. Comme son nom l’indique, l’appareil tourne sous… Googlebook OS, qui peut également être installé sur le Chromebook de la marque. Tout juste sorti, l’ordinateur portable fait beaucoup parler de lui, bien que celui-ci impose les versions Web de Gmail ou YouTube.

Bientôt un Googlebook à 300 € ?

Toutefois, le Googlebook s’accompagne d’une contrainte de taille : son prix. En effet, l’appareil coûte plus de 1 000 €, à l’image du Googlebook 14 d’Asus, qui affiche un prix de départ de 1 399 €. Ce coût relativement élevé est peut-être lié à la crise de la RAM, qui pousse certains fabricants à augmenter leurs tarifs.

Mais selon nos confrères de Chrome Unboxed, Google aurait conscience du problème. En effet, certaines informations repérées dans les commits de Chromium Gerrit laissent à penser que la firme préparerait une nouvelle gamme de laptops bien plus abordables.

Selon le rapport, cette nouvelle famille d’ordinateurs portables répondrait au nom de « Dougie » et aurait pour objectif de « rendre Googlebook OS accessible à un public plus large grâce à un prix plus abordable ». Par ailleurs, ces machines seraient équipées de puces Snapdragon. Toutefois, il ne serait pas ici question du surpuissant Snapdragon 8 Elite Gen 6, qui ferait grimper les prix.

Google aurait donc choisi d’équiper ses ordinateurs abordables de puces de la gamme Snapdragon C-Series. Lors de sa présentation en début d’année, le fabricant de ces puces, Qualcomm, a indiqué que celles-ci seraient destinées à des ordinateurs portables dont le prix de départ se situerait autour de 300 dollars. Il pourrait ainsi s’agir du prix approximatif de la version abordable du Googlebook.