“Le football est en train de mourir” à cause du piratage IPTV, selon ce PDG il faut attaquer les utilisateurs

Le football est en train de mourir, affirme Luigi De Siervo. Face à l’explosion du piratage IPTV, des mesures drastiques sont envisagées pour sauver ce sport. L’avenir de ce sport semble être en jeu.

Le piratage, notamment via les services IPTV illégaux, menace aujourd'hui l’un des piliers du divertissement mondial : le football. Avec des droits de diffusion qui représentent une source de revenus majeure pour les clubs et ligues, cette pratique illégale pourrait causer des dommages irréparables. Luigi De Siervo, PDG de la Serie A, s'inquiète de l'impact de ce phénomène sur l'économie de ce sport, car pour lui, la situation est devenue critique.

Lors d’une interview récente, De Siervo a lancé un avertissement sévère : “Le football est en train de mourir.” Selon lui, la lutte contre le piratage IPTV est devenue une bataille où la survie du sport est en jeu. Il explique que les blocages de serveurs pirates ne suffisent plus, car chacun d’entre eux est rapidement remplacé. Malgré l'initiative du Piracy Shield en Italie, qui a permis d’en bloquer des milliers et autant de domaines, le problème persiste, et les pertes financières continuent de s’accumuler.

L’IPTV tue le football et les fans risquent d’en payer le prix

La prochaine étape envisagée par la Serie A est d'attaquer les utilisateurs des services IPTV illégaux. De Siervo insiste sur le fait qu’un “vrai fan” ne piraterait pas un match, car cela nuit directement à son club. Pourtant, les raisons du recours à cette méthode de visionnage sont multiples. De nombreux amateurs de football se tournent vers ces solutions parce que les abonnements légaux sont souvent hors de portée. Les services IPTV, eux, offrent un accès à tous les matchs pour un prix dérisoire. C’est ce qui séduit de plus en plus de spectateurs, notamment ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir des abonnements officiels.

La Serie A estime perdre environ 300 millions d’euros chaque année à cause du piratage, représentant environ 30 % de la valeur des droits télévisuels. Selon De Siervo, ce système “parasitique” doit être éliminé avant qu’il ne tue définitivement le football. Mais en ciblant directement les fans, la ligue prend le risque d’aggraver la fracture entre les clubs et leurs supporters. Le combat contre l’IPTV pourrait, sans solution claire et équilibrée, finir par affaiblir encore davantage une industrie déjà fragilisée.

Source : ilmattino