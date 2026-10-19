Le contrat de réservation du Tesla Roadster cache une clause que personne n’avait vue venir

Tesla a dévoilé son nouveau Roadster, neuf ans après la première présentation du modèle. Depuis quelques jours, les réservations sont ouvertes, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. En revanche, le contrat accepté au moment du paiement se montre beaucoup moins enthousiaste.

Tesla roadster airs

Elon Musk annonce des produits spectaculaires longtemps avant leur arrivée réelle. Rien n’arrive jamais à la date promise. Depuis des années, les démonstrations impressionnent pendant que la mise en vente attend son tour. Sur une route américaine cette semaine, un conducteur assoupi a laissé sa Tesla percuter une voiture de police sous Full Self-Driving. Entre la promesse publique et le quotidien, le fossé reste large.

Jeudi 15 octobre, la marque a sorti le grand jeu sur un site d’essais de SpaceX, au Texas. La démonstration texane du Roadster et de ses propulseurs à gaz froid a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, Tesla a rouvert les réservations sur son site officiel. Réserver la version Performance coûte 50 000 dollars, environ 46 000 euros, quand la Thrust grimpe à près de 230 000 euros. Tout se règle en deux temps, une carte bancaire d’abord, un virement sous dix jours ensuite. En Chine, le ticket d’entrée atteint 332 000 yuans.

Tesla ne garantit pas la livraison du Roadster à ceux qui versent 46 000 euros

Le contrat de réservation, décortiqué par The Drive, emploie des formules remarquablement prudentes. Dans ce document, Tesla décrit le Roadster comme un véhicule toujours en développement et reconnaît ne pas pouvoir garantir quand la voiture sera livrée, ni même si elle le sera un jour. Verser cette somme n’achète aucune commande ferme, seulement une place approximative dans la file. Prix définitif, options et matériel peuvent encore bouger avant le lancement de la production. Céder sa place à un tiers reste impossible.

Reste la question du calendrier. Tesla vise 2028 pour lancer la production. Elon Musk promettait pourtant les premières livraisons pour 2020, avant une longue série de reports. Ouvert en 2017, le premier programme de réservations n’a jamais abouti à la moindre sortie d’usine du Roadster. Sam Altman a réclamé le remboursement de ses 50 000 dollars après sept ans et demi d’attente. Côté argent, les sommes versées restent récupérables tant que le contrat d’achat n’est pas signé. La patience, elle, ne se rembourse pas.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

L’IA va-t-elle révolutionner les usines Mercedes ? Le constructeur voit très grand

L’intelligence artificielle débarque chez Mercedes-Benz. Le célèbre constructeur allemand prépare un nouveau système d’IA, qui permettrait de réduire drastiquement le temps de développement des véhicules. En 2026, l’intelligence artificielle est…

Après Honor, Huawei veut revenir à l’offensive avec des smartphones à prix cassés

Près d’une demi-douzaine d’années après s’être séparé d’Honor, Huawei préparerait une nouvelle sous-marque. Celle-ci proposerait des smartphones particulièrement abordables. Sous l’administration Trump, la Chine est plus que jamais dans le…

Les agents d’IA sont persona non grata sur ces sites, et Meta voit rouge

En 2026, les agents d’IA sont capables d’effectuer de nombreuses tâches de manière autonome, en naviguant tout seuls sur Internet. Mais certains sites, dont Amazon et Yelp, choisissent de s’y…

Une guimauve géante dans l’espace ? Cette planète intrigue les astronomes

Les astronomes étudient une exoplanète particulièrement originale. Celle-ci, une géante gazeuse comparable à Jupiter, aurait une consistance proche de celle de la guimauve. Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Jusqu’à preuve…

La PS6 s’annonce hors de prix, Sony pourrait être obligé de vendre à perte

La crise de la RAM pourrait faire une nouvelle victime. Selon un nouveau rapport, Sony serait contraint de vendre sa future PlayStation 6 à un tarif particulièrement élevé. Si populaire…

Honor veut pulvériser tous les records, son prochain smartphone gaming s’annonce monstrueux

Honor prépare une nouvelle gamme de smartphones de gaming surpuissants. Les appareils seraient capables d’afficher un taux de rafraîchissement jusqu’alors jamais atteint sur ce type d’appareils. De nos jours, plus…

Crave : comment regarder le fameux service de streaming depuis la France ?

Envie d’accéder au catalogue canadien de Crave depuis la France ? Pour regarder des séries exclusives comme “Heated Rivalry” ou profiter de nombreuses productions HBO, changer virtuellement de localisation peut…

Un nouveau trailer pour GTA 6, des Galaxy ne redémarrent plus depuis One UI 9, c’est le récap’, de la semaine.

Rockstar dévoile un nouveau trailer de GTA 6, One UI 9 empêche certains Galaxy de démarrer, WhatsApp permet enfin de programmer vos messages sur Android, c’est le récap’ de la…

L’IA d’OpenAI se sert dans un portefeuille crypto, cette nouvelle affaire inquiète

Hors de contrôle, l’IA s’attaque maintenant à des portefeuilles de cryptomonnaies. OpenAI a confirmé que l’un de ses agents d’IA s’est tranquillement servi dans une réserve de monnaie virtuelle. L’année…

Tesla : il s’endort au volant, sa voiture autonome fonce sur des policiers

L’une des voitures d’Elon Musk est impliquée dans un nouvel accident. Son conducteur s’est endormi alors que le mode de conduite autonome Full Self-Driving était activé. Résultat : deux policiers…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.