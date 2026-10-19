Le contrat de réservation du Tesla Roadster cache une clause que personne n’avait vue venir

Tesla a dévoilé son nouveau Roadster, neuf ans après la première présentation du modèle. Depuis quelques jours, les réservations sont ouvertes, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. En revanche, le contrat accepté au moment du paiement se montre beaucoup moins enthousiaste.

Elon Musk annonce des produits spectaculaires longtemps avant leur arrivée réelle. Rien n’arrive jamais à la date promise. Depuis des années, les démonstrations impressionnent pendant que la mise en vente attend son tour. Sur une route américaine cette semaine, un conducteur assoupi a laissé sa Tesla percuter une voiture de police sous Full Self-Driving. Entre la promesse publique et le quotidien, le fossé reste large.

Jeudi 15 octobre, la marque a sorti le grand jeu sur un site d’essais de SpaceX, au Texas. La démonstration texane du Roadster et de ses propulseurs à gaz froid a tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, Tesla a rouvert les réservations sur son site officiel. Réserver la version Performance coûte 50 000 dollars, environ 46 000 euros, quand la Thrust grimpe à près de 230 000 euros. Tout se règle en deux temps, une carte bancaire d’abord, un virement sous dix jours ensuite. En Chine, le ticket d’entrée atteint 332 000 yuans.

Tesla ne garantit pas la livraison du Roadster à ceux qui versent 46 000 euros

Le contrat de réservation, décortiqué par The Drive, emploie des formules remarquablement prudentes. Dans ce document, Tesla décrit le Roadster comme un véhicule toujours en développement et reconnaît ne pas pouvoir garantir quand la voiture sera livrée, ni même si elle le sera un jour. Verser cette somme n’achète aucune commande ferme, seulement une place approximative dans la file. Prix définitif, options et matériel peuvent encore bouger avant le lancement de la production. Céder sa place à un tiers reste impossible.

Reste la question du calendrier. Tesla vise 2028 pour lancer la production. Elon Musk promettait pourtant les premières livraisons pour 2020, avant une longue série de reports. Ouvert en 2017, le premier programme de réservations n’a jamais abouti à la moindre sortie d’usine du Roadster. Sam Altman a réclamé le remboursement de ses 50 000 dollars après sept ans et demi d’attente. Côté argent, les sommes versées restent récupérables tant que le contrat d’achat n’est pas signé. La patience, elle, ne se rembourse pas.