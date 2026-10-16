Après neuf ans d’attente, la Tesla Roadster décolle enfin, voici 5 usages (pas) réels de ses 10 propulseurs

Tesla a fait patienter neuf ans les amateurs de sa Roadster de seconde génération. Le constructeur avait donné rendez-vous cette nuit sur un site d’essais de SpaceX. La présentation s’est terminée en cascade, avec une voiture qui a quitté le sol.

Tesla roadster volle
Source : Tesla

Promise depuis des décennies, la voiture volante appartient au registre des annonces jamais tenues. Les constructeurs en parlent sans rien livrer. Elon Musk avait relancé le sujet en août, en annonçant une Roadster capable de décoller durant l’été. Le calendrier a glissé.

Tesla avait fini par fixer une date pour la présentation de sa Roadster, après des reports à répétition. La météo texane a décalé l’événement de deux semaines. Jeudi soir, devant un public réuni sur le site de McGregor, la démonstration a enfin démarré.

La Tesla Roadster se décline en trois versions dont une seule vole

Tesla a détaillé trois configurations. La Performance ouvre la gamme avec deux places, une aérodynamique active et un système d’aspiration qui plaque la carrosserie au bitume. Viennent ensuite deux augmentations. La Thrust ajoute des propulseurs à gaz froid à l’arrière et abat le 0 à 100 km/h en moins de 0,9 seconde. Seule la Rocket décolle vraiment, avec son siège unique et ses dix buses réparties sur tout le pourtour. Deux réservoirs stockent 250 kg d’air comprimé, rechargés en roulant par un compresseur électrique. Sur scène, le bolide a d’abord roulé à l’envers sous une rampe grâce à ses ventilateurs, avant de sauter en tonneau par-dessus un Cybertruck, un Semi et une Model 3.

Voici cinq usages que nous avons imaginés pour la Tesla Roadster et ses dix propulseurs :

  1. Sauter par-dessus la voiture qui campe sur la voie du milieu depuis trois cents kilomètres.
  2. Réveiller son passager d’un tonneau quand le bouchon s’éternise.
  3. Doubler par le plafond d’un tunnel, puisque les ventilateurs collent la carrosserie à l’envers.
  4. Gonfler les pneus du voisin avec les 250 kg d’air comprimé qui dorment dans les réservoirs.
  5. Refuser de ramener les copains, car la version volante ne propose qu’un seul siège.

La Rocket reste interdite sur route ouverte, et Elon Musk doute lui-même de sa légalité dans toutes les juridictions. Tesla n’a communiqué aucun tarif définitif pour sa Roadster. En France, la réservation de la Thrust réclame 215 000 euros, quand la Performance demande 50 000 euros. La production démarre en 2028, selon un échéancier que neuf années de reports invitent à prendre avec prudence.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home : Gemini comprend enfin quand il doit arrêter de parler

Gemini est bavard. L’assistant de Google a parfois du mal à mettre un terme à une conversation. Ce problème devrait être résolu dans la dernière mise à jour. Une nouvelle…

Microsoft Edge supprime ses Favoris, mais dans quel but ?

Microsoft reverrait son système de Favoris au sein de son navigateur Edge pour le remplacer par des Bookmarks (marque-pages). Un choix qui peut sembler étonnant, surtout pour les Français.  Petit…

Bon plan : le pack de 4 AirTag passe à prix mini avec ce code, vite !

Normalement en vente à 35 € seul, le AirTag de 2ème génération voit son prix chuter sur Cdiscount. Le pack avec 4 AirTag passe ainsi à seulement 79,99€ avec le…

Windows 11 : l’application Photos reçoit une grosse mise à jour qui vient tout changer

Microsoft vient de dévoiler la nouvelle mouture de l’application Photos pour Windows 11. La plus grosse nouveauté est sa capacité à regrouper les photothèques de votre PC, de OneDrive et…

Boulanger baisse de 30 % le prix des AirPods 4 avec réduction active du bruit

Les AirPods 4 avec réduction active du bruit passent sous les 140 € chez Boulanger. Les écouteurs sans fil d’Apple sont à 139 € au lieu de 199 €, leur…

Windows 11 devient 20 % plus réactif et fonctionne plus rapidement sur les PC avec 8 Go de RAM

Microsoft annonce des améliorations de performances importantes pour Windows 11, qui gagne 20 % de réactivité. Les PC les moins biens équipés, avec seulement 8 Go de RAM, en profitent…

Les abonnés Google AI Plus perdent l’accès aux modèles Pro de Gemini : il faudra payer plus cher, ou perdre en performances

Google serre la vis. Les clients Google AI Plus devront passer à l’abonnement Google AI Pro plus coûteux pour conserver l’accès aux modèles Gemini Pro. Les utilisateurs qui avaient l’habitude…

Le pack Samsung Galaxy A37 + Enceinte JBL Grip chute à moins de 400 € chez Boulanger

Les packs permettent de se faire plaisir en achetant deux produits tech à prix réduit. Si vous ajoutez à cela une promotion, vous obtenez une excellente offre à ne pas…

GTA 6 : Rockstar publie un nouveau trailer explosif un mois avant la sortie

Rockstar Games a mis en ligne une bande annonce de lancement inédite pour GTA 6. Ce nouveau trailer fait la part belle eux scènes d’action. La campagne de communication pour…

VisionQuest : quand se déroule la série Marvel ? On a la réponse

Le coup d’envoi de la série VisionQuest est donné. La nouvelle production Marvel diffusée sur Disney+ prend place comme il se doit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais à…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.