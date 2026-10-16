Après neuf ans d’attente, la Tesla Roadster décolle enfin, voici 5 usages (pas) réels de ses 10 propulseurs

Tesla a fait patienter neuf ans les amateurs de sa Roadster de seconde génération. Le constructeur avait donné rendez-vous cette nuit sur un site d’essais de SpaceX. La présentation s’est terminée en cascade, avec une voiture qui a quitté le sol.

Promise depuis des décennies, la voiture volante appartient au registre des annonces jamais tenues. Les constructeurs en parlent sans rien livrer. Elon Musk avait relancé le sujet en août, en annonçant une Roadster capable de décoller durant l’été. Le calendrier a glissé.

Tesla avait fini par fixer une date pour la présentation de sa Roadster, après des reports à répétition. La météo texane a décalé l’événement de deux semaines. Jeudi soir, devant un public réuni sur le site de McGregor, la démonstration a enfin démarré.

La Tesla Roadster se décline en trois versions dont une seule vole

Tesla a détaillé trois configurations. La Performance ouvre la gamme avec deux places, une aérodynamique active et un système d’aspiration qui plaque la carrosserie au bitume. Viennent ensuite deux augmentations. La Thrust ajoute des propulseurs à gaz froid à l’arrière et abat le 0 à 100 km/h en moins de 0,9 seconde. Seule la Rocket décolle vraiment, avec son siège unique et ses dix buses réparties sur tout le pourtour. Deux réservoirs stockent 250 kg d’air comprimé, rechargés en roulant par un compresseur électrique. Sur scène, le bolide a d’abord roulé à l’envers sous une rampe grâce à ses ventilateurs, avant de sauter en tonneau par-dessus un Cybertruck, un Semi et une Model 3.

Voici cinq usages que nous avons imaginés pour la Tesla Roadster et ses dix propulseurs :

Sauter par-dessus la voiture qui campe sur la voie du milieu depuis trois cents kilomètres. Réveiller son passager d’un tonneau quand le bouchon s’éternise. Doubler par le plafond d’un tunnel, puisque les ventilateurs collent la carrosserie à l’envers. Gonfler les pneus du voisin avec les 250 kg d’air comprimé qui dorment dans les réservoirs. Refuser de ramener les copains, car la version volante ne propose qu’un seul siège.

La Rocket reste interdite sur route ouverte, et Elon Musk doute lui-même de sa légalité dans toutes les juridictions. Tesla n’a communiqué aucun tarif définitif pour sa Roadster. En France, la réservation de la Thrust réclame 215 000 euros, quand la Performance demande 50 000 euros. La production démarre en 2028, selon un échéancier que neuf années de reports invitent à prendre avec prudence.