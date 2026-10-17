Tesla : il s’endort au volant, sa voiture autonome fonce sur des policiers

L’une des voitures d’Elon Musk est impliquée dans un nouvel accident. Son conducteur s’est endormi alors que le mode de conduite autonome Full Self-Driving était activé. Résultat : deux policiers blessés.

FSD Tesla Europe

L’homme le plus riche du monde, Elon Musk, est bien connu pour son optimisme. Celui-ci enchaîne les promesses non tenues. En effet, si le Roadster volant a bel et bien vu le jour, le patron de Tesla a affirmé que « les conducteurs utilisant le FSD peuvent désormais envoyer des SMS au volant ». Et pourtant, la réalité nous montre que ce mode de conduite est loin d’être parfaitement « autonome ». En effet, le Full Self-Driving est impliqué dans de nombreux accidents, parfois mortels.

En 2022, déjà, un homme était jugé coupable pour avoir tué deux personnes alors que le mode de conduite autonome était activé. L’année suivante, Tesla a dû faire face à la justice après deux accidents mortels mettant en cause l’Autopilot. L’année dernière, le fabricant de véhicules électriques réglait un nouveau procès après un autre accident mortel sous Autopilot.

Et pourtant, Tesla ne cesse de le marteler : même sous Autopilot, le conducteur doit rester vigilant et être en mesure de reprendre le contrôle de sa voiture à tout moment. Mais cette mise en garde ne suffit pas toujours. On a pu voir un conducteur quitter la route des yeux deux secondes, avant de voir sa voiture foncer dans un SUV.

Deux policiers gravement blessés

Mais ce mois-ci, le conducteur ne s’est pas contenté de détourner le regard : il s’est tout simplement endormi. Celui-ci pensait probablement que sa voiture sous Full Self-Driving pouvait être laissée sans surveillance. Grave erreur.

L’accident s’est produit mardi dernier à Fairfield, en Californie. À la suite d’un précédent accident, cette fois mortel, la California Highway Patrol (CHP) a fermé une partie de l’autoroute. Les précautions habituelles ont été prises, les policiers ayant installé des cônes de signalisation lumineux pour avertir les usagers de la route.

Mais la Tesla n’a visiblement pas pris en compte ces avertissements. En effet, le véhicule a foncé à pleine vitesse dans une voiture de police, blessant gravement au passage les deux agents qui se trouvaient à bord. Le conducteur, de son côté, s’en est tiré avec des blessures légères. À la suite de cet accident, les autorités américaines ont tenu à rappeler que « la technologie ne dispense pas les conducteurs de leur responsabilité de conduire leur véhicule en toute sécurité ».


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