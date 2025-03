Le clavier du MacBook Air M4 corrige un défaut vieux de 26 ans sur les PC portables Apple

Apple rompt avec une tradition vieille de 26 ans avec son nouveau MacBook Air M4 lancé cette semaine. Le constructeur a enfin modifié un détail sur le clavier de son appareil, qui pouvait prêter à confusion pour les utilisateurs.

Apple vient d'annoncer son nouveau MacBook Air M4, mise à niveau de son PC portable le plus populaire misant sur le rapport qualité-prix. Parmi les nouveautés apportées par ce modèle, Apple a discrètement modifié une caractéristique bien spécifique du clavier, qui n'avait pas connu de changement depuis bien longtemps.

Le média iCulture a en effet repéré que l'icône de la touche F10 n'est plus le même. Celle-ci représente un haut-parleur et sert à couper ou à rallumer le son de l'appareil. Jusqu'ici, nous avions un haut-parleur simple, ce qui n'est pas des plus intuitifs pour faire comprendre à l'utilisateur qu'il sert à désactiver l'audio. Apple a enfin corrigé ce défaut en ajoutant une ligne transversale pour barrer le haut-parleur et bien signifier que cette touche permet de désactiver le son.

La touche Mute du MacBook Air M4 modifiée

L'icône de la touche Mute affichait un haut-parleur qui n'est pas barré depuis… 26 ans chez Apple, et la sortie en 1999 du PowerBook G3 dans sa version avec clavier Bronze (Lombard). Sur celui-ci, ce n'était pas la touche F10, mais la touche F6 qui permettait de contrôler ainsi le son. Ce modèle remplaçait le PowerBook Série G3 (Wallstreet) de 1998, dont le réglage du volume et le mode Mute n'étaient pas intégrés au clavier, mais à des touches physiques intégrées au châssis, au-dessus du clavier et entre les deux haut-parleurs.

Nous assistons donc à la fin d'une époque avec le MacBook Air M4, et on se demande pourquoi Apple n'a pas songé à effectuer cette modification avant, tant il paraît plus logique de barrer le haut-parleur, comme le font la plupart des autres constructeurs sur leurs différents appareils.

Le MacBook Air M4 est disponible en précommande et sort le 12 mars 2025. Il se décline pour la première fois dans un coloris bleu clair et il est 100 euros moins cher que son prédécesseur.

Source : iCulture