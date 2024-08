Le clavier de Samsung a perdu subitement ces trois extensions bien pratiques

Samsung a discrètement retiré 3 extensions de son clavier pour Android. Ces dernières offraient pourtant des fonctionnalités vraiment utiles.

Depuis des années, nos smartphones sont équipés de claviers virtuels qui ont rendu la saisie plus facile et personnalisable. Celui de Samsung se distinguait par la possibilité d'ajouter des extensions tierces comme Grammarly, Spotify et YouTube. Il offrait ainsi des fonctionnalités pratiques directement accessibles depuis ce dernier. Ces outils permettaient une utilisation plus fluide et intégrée des services les plus courants.

Toutefois, ces extensions ont récemment disparu du Samsung Keyboard. Lorsque les utilisateurs ont ouvert leur clavier aujourd'hui, ils ont constaté que les extensions Grammarly, Spotify et YouTube n'étaient plus disponibles. La société n'a fourni aucune explication officielle sur cette suppression et a laissé le public dans l'incertitude.

Les utilisateurs ne pourront plus partager de liens Spotify directement depuis leur clavier

Les extensions retirées offraient des fonctionnalités précieuses. Grammarly, par exemple, aidait à corriger les erreurs grammaticales et les fautes de frappe en temps réel. Spotify quant à lui, permettait de rechercher et de partager des liens vers des chansons sans quitter l'application de messagerie. De même, l'extension YouTube facilitait la recherche et le partage de vidéos directement depuis le clavier. Ces outils étaient particulièrement appréciés pour leur capacité à simplifier et accélérer des tâches numériques quotidiennes.

La suppression de ces extensions est un coup dur pour de nombreux utilisateurs. Les extensions Spotify et YouTube pourraient avoir été retirées en raison de contournements des restrictions parentales, mais aucune raison n'a été donnée pour la suppression de Grammarly. Cette décision réduit l'attrait du Samsung Keyboard, qui se distinguait justement par ces intégrations pratiques. Les utilisateurs espèrent que la société pourra résoudre les problèmes qui ont causé ces disparitions et réintroduire ces extensions dans un avenir proche.

L'absence de communication officielle de Samsung laisse maintenant les utilisateurs spéculer sur les raisons de cette décision. En attendant, ceux qui appréciaient ces fonctionnalités devront chercher des alternatives ou attendre une éventuelle réintégration de ces outils indispensables.