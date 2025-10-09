Le airfryer Philips Série 2000 de 6,2 L passe à petit prix sur Amazon, profitez-en !

Habituellement en vente à 109,99 €, le Philips Série 2000 d’une capacité de 6,2 L passe à seulement 69,99 € sur Amazon. C’est un excellent prix pour cette friteuse sans huile qui embarque 13 modes de cuisson différents.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

À mi-chemin entre four électrique et friteuse, les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. Ces appareils compacts vous donnent la possibilité de préparer des plats salés et sucrés gourmands avec peu voire aucune matière grasse. De plus, grâce à leur petite taille, ils consomment moins d’énergie.

Vous cherchez un modèle compact mais avec une capacité suffisante pour cuisiner de grandes quantités ? Avec sa contenance de 6,2 L, le Philips Série 2000 est le modèle qu’il vous faut. En plus, il est actuellement proposé à prix cassé sur Amazon, à 69,99 € au lieu de 109,99 €. C’est le bon moment pour vous équiper !

Petit prix mais grande capacité : le Philips Série 2000 de 6,2 L est un airfryer polyvalent

Ce airfryer Philips série 2000 dispose d’une grande capacité de 6,2 L. Il peut être utilisé pour préparer vos repas de famille puisqu’il permet de cuire jusqu'à 800 g de frites.

Grâce à la technologie Rapid Air et à son design en forme d’étoile, l’air chaud circule de manière optimale pour un résultat tendre et croustillant.

Il est doté d’un écran tactile qui vous permet d’accéder à 9 programmes prédéfinis. Vous profitez par ailleurs de 13 fonctionnalités différentes pour cuire, griller, rôtir, toaster, déshydrater, décongeler, réchauffer, maintenir au chaud… Et grâce à la fenêtre en verre, vous pouvez suivre l’avancée de la cuisson sans avoir à ouvrir le airfryer.

Le airfryer Philips Série 2000 de 6,2 L est actuellement en promotion sur Amazon. À ce prix là, il devrait rapidement être en rupture de stock ! Si vous souhaitez une friteuse sans huile facile à utiliser et avec une grande capacité, ne tardez pas, vous n'en trouverez pas d'autres avec de telles caractéristiques et à ce prix !