L’ASUS Vivobook Pro 16X OLED mis au défi par l’illustrateur et graphiste, Paiheme

Afin de voir ce que le Vivobook a dans le ventre, nous avons demandé à Paiheme de venir dans notre studio vidéo pour une création Full HD 30 FPS avec plein d’effets et de surcouches. Un défi à suivre en vidéo.

Paiheme, directeur artistique du studio éponyme, est un véritable pro du graphisme en France, connu et reconnu pour ses illustrations japonaises vintages. Avec un tel profil, nous n’avons pas résisté à l’envie de lui lancer un défi : réaliser une création particulièrement gourmande en ressources pour mettre à l’épreuve le nouvel ordinateur portable d’ASUS, le Vivobook Pro 16X OLED une machine conçue pour répondre aux besoins des créatifs.

Pour Goran V. Albert, le youtubeur spécialiste des nouvelles technologies qui anime ce challenge filmé, c’est l’occasion de faire un test pratique de la machine d’ASUS, en la poussant dans ses retranchements. Il demande pour cela à Paiheme de mettre son savoir-faire au service de la chaîne en retravaillant son betweener, le logo animé qui marque une transition entre chaque chapitre d’une vidéo YouTube. Il doit pour cela réaliser un workflow complet en trois étapes. D’abord créer une illustration sur Photoshop, l’animer avec After Effects puis terminer par un export avec Media Encoder d’Adobe.

Pari réussi pour Paiheme et par la même occasion la machine d’ASUS ! La chaîne Phonandroid n’est pas en reste puisqu’elle dispose d’un logo rafraîchi, plus moderne et plus dynamique, avec un effet de glitch, pour assurer ses transitions vidéo. A cette occasion, Paiheme est revenu sur les caractéristiques de l’ASUS Vivobook 16X OLED qu’il a pu explorer et tester pour ce défi.

Vivobook Pro 16X OLED : l’écran qui répond aux attentes des créatifs

A l’occasion de ce travail d’illustrateur, Paiheme nous confie qu’il a été agréablement surpris par les caractéristiques et la qualité de l’écran. En termes de contraste et de luminosité, c’est clairement tout ce dont il a besoin quand il fait de l’illustration ou du graphisme et, d’une façon plus large, tout type de contenu créatif. Rappelons que ce Vivobook Pro d’ASUS est équipé d’un grand écran OLED 4K de 15,6 pouces affichant 9 millions de pixels et plus d’un milliard de variations de couleurs. Certifié Pantone, il couvre d’ailleurs 100% du spectre DCI-P3, le nec plus ultra pour les créatifs !

Une dalle conçue pour travailler longtemps et en tout confort

Sur les longues sessions, cela reste confortable de travailler sur ce Vivobook, parce qu’on bénéficie d’une lumière bleue réduite de 70 %. Et on le sait sur le long terme, c’est le pire ennemi des graphistes et de toutes les personnes qui travaillent longtemps devant un écran.

Plus important encore, cette dalle OLED offre un temps de réponse de seulement 0.2 ms, ce qui est bien inférieur à ce qu’on peut voir sur d’autres PC portables similaires. Pour Paiheme, c’est quelque chose qu’il a ressenti dès le premier contact avec la machine d’ASUS et il a particulièrement apprécié cette fluidité qui permet de travailler en tout confort.

Une machine puissante et endurante qui ne connaît aucun ralentissement

En plus d’une première prise de contact agréable, Paiheme a particulièrement apprécié la latence quasi inexistante sur ce PC, ce qui lui a permis de gagner beaucoup de temps dans son workflow et de travailler de façon aisée et rapide. Le Vivobook Pro 16X OLED d’ASUS n’a eu besoin que d’une vingtaine de secondes pour exporter le projet, même en poussant au maximum le débit vidéo.

Précisons que le constructeur ASUS a de plus apporté un soin particulier au système de refroidissement. ASUS propose trois profils de refroidissement qui s’adaptent en fonction de la tâche en cours. En autonomie, on est sur une batterie haute performance de 96W/h. Donc même si le Vivobook n’est pas branché sur le secteur et qu’on doit se lancer dans une longue session de travail, on peut la mener à bien sans redouter la panne sèche.

Cet article est une publication rédigé en partenariat avec ASUS.