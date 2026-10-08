Android pourrait bientôt vous laisser retoucher vos photos sans ouvrir la moindre application

Google continue de muscler les composants discrets d’Android, ceux que personne ne remarque vraiment. Le sélecteur de photos, qui s’ouvre dès qu’une application réclame une image, pourrait bientôt changer de dimension. Des traces d’un éditeur intégré viennent d’apparaître dans la dernière bêta du système.

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Crédits : Phonandroid

Envoyer une image réclame souvent plusieurs manipulations. Rien ne va dans le cadrage. Une donnée personnelle traîne au mauvais endroit, et il faut quitter la conversation pour corriger tout cela. Le mois dernier, un stylo de censure est arrivé dans Google Photos pour masquer les informations sensibles avant un envoi. Chez les développeurs, les retouches de dernière minute occupent désormais une vraie place.

Les versions de test livrent régulièrement ce genre d’indice avant toute communication officielle. En mai, deux raccourcis destinés aux grands écrans avaient déjà été exhumés d’une bêta précédente d’Android 17. D’une mouture à l’autre, les chaînes de texte cachées dans le code trahissent les projets en cours. Cette fois, la trouvaille se niche au cœur d’un composant utilisé par tout le monde sans y penser.

Le sélecteur de photos d’Android gagnerait le recadrage, la rotation et le retournement

Repérées par Android Authority, plusieurs chaînes de caractères décrivent un éditeur logé dans le sélecteur de photos. Elles apparaissent dans la bêta 5 de la version QPR2, la plus récente livrée aux testeurs. Trois actions reviennent, à savoir retourner une image, la faire pivoter et la recadrer. Côté cadrage, les formats iraient du 3 sur 4 au carré, avec un réglage libre. Enfin, un bouton permettrait d’abandonner toutes les modifications pour revenir à l’aperçu initial.

Rien n’a pour l’instant été vu à l’écran. Aucun élément d’interface n’accompagne ces chaînes. Le chantier reste donc loin d’être bouclé. Une première trace du projet remontait au mois d’août, sans suite visible depuis. Google n’a rien confirmé, et ce type d’analyse ne garantit jamais qu’une fonction atteindra les téléphones du grand public.

Pour le déploiement, les grandes versions du système ne joueront qu’un rôle secondaire. Mis à jour par le canal des services Google Play, le sélecteur de photos pourrait recevoir l’éditeur dès que le travail sera terminé. Pour l’utilisateur, le gain de temps saute aux yeux. Recadrer une image avant de l’envoyer n’obligerait plus à ouvrir une galerie, à sauvegarder une copie, puis à revenir dans la conversation pour reprendre le partage là où il s’était arrêté.


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