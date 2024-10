La toute première Tesla gagne en puissance et en légèreté grâce à cette nouvelle batterie

La Tesla Roadster, premier modèle emblématique de la marque, peut désormais bénéficier d’une nouvelle batterie qui améliore ses performances et réduit son poids. Cette innovation pourrait redonner un souffle de modernité à ce véhicule iconique, en lui offrant une conduite plus dynamique et réactive.

Lancée il y a plus d'une décennie, la première Tesla Roadster a marqué les débuts de l’automobile électrique performante. À ne pas confondre avec la nouvelle version sans cesse repoussée par Elon Musk, ce modèle historique a permis à Tesla de se faire connaître dans le monde entier. Aujourd’hui, sa batterie vieillissante nécessite des remplacements coûteux pour maintenir sa capacité d'origine. Face aux tarifs élevés des batteries officielles, la société Re/Cell, basée au Texas, propose une alternative plus légère et plus puissante, idéale pour redonner un coup de jeune à cette icône.

Re/Cell propose deux packs de batterie de remplacement pour la Tesla Roadster, allégeant le véhicule tout en améliorant sa puissance. Le modèle le plus grand, avec une capacité de 47 kWh contre 53 kWh pour la batterie d'origine, permet de conserver une autonomie d’environ 340 km, proche de l’autonomie d’origine de 393 km. Ce gain de poids permet d’améliorer la réactivité et l’accélération, pour une conduite encore plus dynamique.

Cette batterie plus légère transforme l’agilité de la Tesla Roadster

Avec le pack de 47 kWh, la puissance de la Roadster passe de 288 à 382 chevaux (215 kW à 285 kW) tout en allégeant le véhicule de 125 kg, ce qui améliore nettement l’accélération. Ce gain pourrait permettre à ce petit coupé électrique de descendre le 0 à 100 km/h proche de la barre des 3 secondes, contre 3,7 secondes auparavant. Pour les utilisateurs en quête d’une batterie encore plus légère, Re/Cell propose un modèle de 38 kWh, qui réduit le poids de 180 kg pour une puissance de 322 chevaux (240 kW) et une autonomie estimée à 290 km.

En comparaison avec le remplacement de batterie facturé plus de 40 000 $ (environ 37 900 €) chez Tesla, l’option Re/Cell est proposée entre 24 895 $ et 27 895 $ (environ 23 600 € et 26 400 €), avec un crédit de reprise de 11 500 $ (10 900 €) possible pour ceux qui échangent leur ancienne batterie. Conçue sur un châssis Lotus Elise, la Roadster gagne ainsi en agilité grâce à ces nouveaux packs de batterie. Ce qui permet aux passionnés de profiter pleinement de ses performances, particulièrement sur des routes sinueuses ou des circuits.

Source : Re/Cell