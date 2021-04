La RTX 3070 du MSI GP66 Leopard (130 W) est entre 15 et 30% plus rapide que le modèle 95 W

Le site Notebookcheck révèle à quel point les performances du GPU RTX 3070 dépendent du TDP des PC portables. Ainsi la carte est entre 15 et 30% plus rapide sur le dernier PC portable MSI GP66 certifié pour un TDP de 130W, vs la même carte dans le modèle GS66 limitée à 95 W.

Nvidia a décidé de supprimer la marque “Max-Q” de ses cartes GeForce RTX 30xx pour PC portables – et conseille désormais aux fabricants de mettre en avant le TDP de leur machine. C'est en effet de ce paramètre dont dépendent surtout les performances du GPU sur les PC portables.

Le site Notebookcheck établit justement une comparaison des performances de la GeForce RTX 3070 sur les derniers PC portables MSI. Le GP66 Leopard monté avec une RTX 3070, par exemple, est certifié pour un TDP de 130 W alors que le GS66, doté d'un profil nettement plus fin, bride la consommation de la carte à 95W.

GeForce RTX 3070 sur PC portable : le TDP de votre machine a un impact majeur sur les performances

Toute la question est de savoir si la différence est si importante que cela – sachant que le modèle plus puissant est forcément nettement plus épais et donc moins facile à transporter. Notebookcheck a donc comparé les deux modèles en gardant peu ou prou la même fiche technique pour permettre la comparaison.

Sans surprise, le processeur graphique d est nettement plus lent sur le GS66 que sur le GP66, ce qui selon le site se remarque jusque dans les applications courantes. Le GP66 peut délivrer un framerate jusqu'à 30% supérieur dans des jeux comme Final Fantasy XV et Strange Brigade.

Le gain est néanmoins plus subtil dans les jeux plus anciens comme GTA V avec une différence comprise entre 5 et 15%. Dans le détail, Notebookcheck note que la 3070 du GP66 jouit d'une fréquence d'horloge plus élevée (1680 MHz contre 1455 MHz) ainsi que d'une fréquence plus élevée pour la mémoire (1750 MHz contre 1500 MHz).

le revers de la médaille, c'est la consommation électrique. Les PC portables gamers ne sont généralement pas les meilleurs du côté de l'autonomie. Le GP66 ne fera sans doute pas exception puisqu'il consomme 15% supplémentaires que le GS66 lors des sessions de jeu à 191 W contre 165 W.

Autant de données pour vous inviter à ne pas simplement regarder le modèle de carte graphique lors de l'achat d'un PC portable, mais également de bien faire attention aux données du TDP – histoire d'être sûr de pouvoir bénéficier des performances attendues.

Source : Notebookcheck