La recherche sur Chrome va devenir bien plus pratique avec cette nouveauté

La version ordinateur de Chrome gagne une fonctionnalité très utile pour lancer une recherche. Disponible en bêta sur Windows et macOS, elle arrivera bientôt chez tous les utilisateurs.



Effectuer une recherche Internet est devenu un geste tellement banal que le verbe “googler” est passé dans le langage courant depuis de nombreuses années. Une recette de cuisine, des articles de presse sur un sujet particulier, une vidéo… En quelques clics, vous obtenez le plus souvent ce que vous vouliez trouver. Mais qu'en est-il de la recherche sur un élément qui s'affiche actuellement sur votre écran ? S'il s'agit d'un mot, aucun souci, il suffit de le taper sur Google ou autre. Pour le reste, il y a une nouvelle solution intuitive.

Apparue sur mobile, la fonction Entourer pour chercher permet comme son nom l'indique de tracer un cercle sur une page pour lancer une recherche à propos de ce qu'il entoure. D'abord réservée aux Pixel 8, Pixel 8 Pro et Galaxy S24, l'option est déployée sur de plus en plus de smartphones. Bien pratique, on aimerait pouvoir s'en servir sur nos ordinateurs malgré l'absence d'écran tactile. Google vient justement de mettre à jour Chrome pour cela.

Chrome s'enrichit d'une fonctionnalité de recherche très utile sur Windows et macOS

La version bêta 128 de Chrome et la version bêta 127 de ChromeOS introduisent toutes les deux une nouveauté : Chercher avec Google Lens. Le nom a changé faute de pouvoir entourer quoi que ce soit, mais il s'agit bien de ce que l'on peut faire sur téléphone. “Effectuez une recherche dans une vidéo que vous regardez, une diapositive dans une diffusion en direct ou une image sur une page Web. Google Lens vous donnera des réponses directement, dans votre onglet, et vous pourrez continuer à naviguer avec les nouvelles informations que vous avez trouvées“, lit-on en guise de description.

Dans les faits, il faut cliquer sur les 3 points verticaux en haut à droite de Chrome ou sur l'icône de Google Lens dans ChromeOS pour activer la fonction. Vous n'avez alors plus qu'à maintenir le clic gauche de la souris enfoncé et tracer un rectangle autour de la zone qui vous intéresse. Le résultat de la recherche s'affiche à droite dans une colonne indépendante. Actuellement en fasse de test, Chercher avec Google Lens arrivera en version stable à une date encore indéterminée.

Source : Android Central