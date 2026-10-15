La PS5 peut désormais émuler les jeux Nintendo et même faire tourner Windows 7

La scène du jailbreak PS5 est dans une émulation telle que chaque jour apporte son lot de nouvelles toutes plus impressionnantes que celles de la veille. Aujourd’hui, voilà qu’il est possible d’émuler de vieux jeux Nintendo… et même de lancer Windows 7 sur la console.

Dualsense : manette PS5

Depuis plusieurs jours, toute la communauté PS5 ne parle qu’une seule chose : du jailbreak de la console. Après des années d’attente, le voilà enfin disponible, rendant de fait les possibilités sur la machine quasi infinies. Les développeurs ne se sont pas fait prier. Bienvenue dans une nouvelle ère, où la PS5 peut désormais faire tourner des jeux PS2 en 4K et où plus de 1600 jeux sont disponibles gratuitement simplement en installant une application.

Sony a visiblement beaucoup énervé la communauté en annonçant la fin des jeux physiques, puisque cette dernière ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Rien que ces dernières heures, plusieurs applications repoussant les limites de la PS5 sont apparues et font beaucoup parler d’elles. Et pour cause : la PS5 n’est plus qu’une simple console, elle est à présent un émulateur et même un PC à part entière.

Sur le même sujet — Après le PSSR sur PS5 Pro, Sony annonce le QSSR sur la PS5 de base : comment l’IA va améliorer les performances et les graphismes

La PS5 jailbreakée est en train de devenir un véritable couteau-suisse

PS5CEMU, voilà donc le nom de l’application qui permet à la PS5 d’émuler de nombreux jeux Nintendo, de la Wii à la 3DS. Les plus fins connaisseurs auront reconnu qu’il s’agit en réalité d’un portage de l’émulateur CEMU, déjà très reconnu au sein de la scène PC et Android. Ce n’est pas tout : l’émulation Switch est également en travaux avec ProsperoEden et SwitchPS5, maintenant capables de faire tourner des jeux gourmands sans (trop) de crashs.

Nous évoquions plus haut l’émulation des jeux PS2, mais pour émuler quand on peut directement lire le CD ? C’est ce que propose dorénavant PS5SX2, capable d’afficher le titre sur l’écran d’accueil après que la galette a été introduite dans le lecteur, évitant ainsi d’avoir à télécharger puis charger son ISO. Pour couronner le tout, l’émulation PS3 est elle aussi à portée de main, avec un portage en très bon chemin du célèbre émulateur RPCS3.

Enfin, et c’est sans doute le plus étonnant de tous, il est apparemment possible de faire tourner Windows 7 sur la console, via une machine virtuelle. C’est ce qu’ont prouvé quelques développeurs sur Reddit, qui tirent pleinement parti de l’architecture de la PS5 très proche de celle d’un PC (ce qui permet notamment le développeur du décompileur AnyPS5). Une chose est sûre, nous ne sommes pas au bout de nos surprises.

Source : Android Authority


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