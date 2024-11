La Galaxy Ring 2 arriverait plus tôt qu’on le pensait avec toutes ces améliorations

La Galaxy Ring 2 pourrait débarquer plus rapidement que prévu. La bague connectée de Samsung en profiterait pour affiner son design, améliorer son autonomie et proposer de nouvelles fonctionnalités.

Cet été, Samsung a lancé sa toute première connectée, la Galaxy Ring, aux côtés de ses nouveaux smartphones pliants et de la montre connectée Galaxy Watch 7. Le constructeur est au travail pour proposer une nouvelle version du produit, et le leaker coréen yeux1122, bien connu dans l'industrie, nous en dit plus sur ce à quoi il faut s'attendre.

D'abord, il prétend que la Galaxy Ring 2 serait lancée sur le marché “plus tôt que prévu initialement”. Il n'indique par contre aucune fenêtre de sortie plus précise. Cela pourrait signifier que la bague sera disponible avant l'été prochain, peut-être même dès cet hiver aux côtés des Galaxy S25.

Galaxy Ring 2 : plus fine, meilleure autonomie et de nouvelles fonctionnalités

L'insider ajoute que la Galaxy Ring 2 sera plus fine que la première mouture, qui présentait 2,6 mm d’épaisseur. Il est vrai que porter la Galaxy Ring demande un petit temps d'adaptation à cet égard, mais nous l'avions tout de même trouvée confortable lors de notre test. Malgré une plus grande finesse, Samsung devrait aussi parvenir à améliorer l'autonomie de la bague. Le constructeur évoquait une endurance d'une semaine avec une seule charge, nous avions relevé qu'elle tenait plutôt entre 5 et 6 jours, ce qui reste honorable.

Enfin, de nouvelles fonctionnalités devraient débarquer sur cette seconde itération. Là encore, la source s'avère avare en détails. Nous ne savons pas s'il s'agit de fonctions connectées ou de mesures de la santé, ou même des deux. Notre testeur avait relevé un suivi du sommeil perfectible, espérons que Samsung se soit penché sur ce sujet.

Selon yeux1122, Apple serait également en train de concevoir de nouveaux produits de type wearable, à savoir une bague connectée, un bracelet connecté et des lunettes connectées. Cela fait longtemps que l'on parle d'éventuelles Apple Glass à venir, ainsi que d'une Apple Ring, mais selon les dernières indiscrétions, la marque à la pomme aurait pour l'instant mis de côté ses plans concernant une bague connectée.

Source : yeux1122