La Fnac casse le prix d’un Pack Samsung Galaxy Buds2 Pro + Chargeur Rapide avec jusqu’à -26%

Profitez d'une offre exceptionnelle chez la Fnac : le pack Samsung Galaxy Buds2 Pro avec chargeur rapide sans fil bénéficie de remises allant jusqu'à 26% ! Une occasion à ne pas manquer pour allier qualité sonore et praticité. On vous dit tout ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

La Fnac frappe fort avec une nouvelle offre irrésistible. Le pack comprenant les écouteurs sans fil Bluetooth Samsung Galaxy Buds2 Pro avec réducteur de bruit en coloris Anthracite, accompagné d'un chargeur rapide sans fil de 15 Watts, bénéficie actuellement d'une remise de 13%. Au lieu de 229,99€, ce pack est désormais disponible à 199,99€.

Et pour les adhérents Fnac, l'offre est encore plus alléchante avec une remise pouvant aller jusqu'à 26%, faisant chuter le prix à seulement 169,99€. Cette promotion exceptionnelle confirme une fois de plus la volonté de la Fnac de proposer à ses clients des produits de haute qualité à des prix défiant toute concurrence.

Les écouteurs Samsung Galaxy Buds2 Pro : une référence de qualité

Les Samsung Galaxy Buds2 Pro sont reconnus pour leur qualité sonore exceptionnelle et leur confort d'utilisation. Dotés de la technologie avancée de réduction de bruit active (ANC), ces écouteurs permettent de plonger dans une expérience sonore immersive en éliminant efficacement les bruits environnants. Que ce soit pour écouter de la musique, passer des appels ou profiter de contenus multimédias, les Galaxy Buds2 Pro offrent une clarté sonore inégalée grâce à leurs haut-parleurs dynamiques bidirectionnels.

En termes de connectivité, les Galaxy Buds2 Pro ne déçoivent pas. Ils sont équipés de la technologie Bluetooth 5.3, garantissant une connexion stable et une latence réduite. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d'une synchronisation parfaite avec leurs appareils, qu'il s'agisse de smartphones, tablettes ou ordinateurs. De plus, la compatibilité avec les assistants vocaux tels que Bixby, Google Assistant et Siri ajoute une couche supplémentaire de commodité, permettant de contrôler facilement les fonctionnalités des écouteurs par commande vocale.

Un autre avantage significatif des Galaxy Buds2 Pro réside dans leur autonomie. Avec une seule charge, ils offrent jusqu'à 8 heures d'écoute continue, et grâce à leur boîtier de charge, l'autonomie totale peut atteindre jusqu'à 29 heures. De plus, une charge rapide de 5 minutes peut fournir environ une heure d'écoute, ce qui est particulièrement pratique pour les utilisateurs toujours en mouvement. Les écouteurs sont également certifiés IPX7 pour la résistance à l'eau, ce qui les rend adaptés à une utilisation sous la pluie ou lors de séances d'entraînement intenses.

En complément des écouteurs, le pack inclut un chargeur rapide sans fil de 15 Watts. Ce chargeur offre une solution de recharge efficace et pratique pour les Galaxy Buds2 Pro ainsi que pour d'autres appareils compatibles avec la charge sans fil Qi. Sa puissance de 15 Watts permet de recharger rapidement les dispositifs, réduisant ainsi le temps d'attente. Son design compact et élégant s'intègre parfaitement à tout environnement, que ce soit à la maison ou au bureau.

Tout savoir sur le Pack Samsung chez la Fnac

Rendez-vous dès maintenant dans les magasins Fnac ou sur leur site internet pour profiter de cette offre exceptionnelle.