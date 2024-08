La Fnac casse le prix des AirPods 2 et Airpods 3 avec jusqu’à -20% de remise !

Découvrez dès maintenant les AirPods 2 et Airpods 3 à prix mini chez la Fnac ! Pendant quelques jours, l'enseigne propose jusqu'à -20% de remise sur les écouteurs Apple. L'occasion de découvrir la qualité de la marque à la pomme sans vous ruiner.

Bonne nouvelle pour les amateurs de bons plans et de technologie ! La Fnac lance des promotions exceptionnelles sur les AirPods 2 et AirPods 3, les célèbres écouteurs sans fil d'Apple. C'est le moment idéal pour s'équiper à moindre coût et profiter de la qualité audio incomparable des produits Apple.

Les AirPods 2 avec boîtier de charge sont par exemple proposés avec une réduction de -20%. Ces écouteurs sans fil True Wireless, initialement à 149€, sont désormais disponibles à seulement 119€. Une aubaine pour ceux qui recherchent la qualité sonore et la praticité des produits Apple à un prix plus abordable.

Les AirPods 2 offrent une expérience audio de haute qualité grâce à une connexion sans fil ultra-fiable et une autonomie impressionnante de cinq heures. Ils se connectent instantanément à vos appareils Apple via la puce H1, assurant une synchronisation rapide et une performance fluide. Leur design ergonomique garantit un confort optimal pour une utilisation prolongée. Grâce à la commande vocale “Dis Siri”, ils permettent un accès facile et mains libres à l'assistant personnel d'Apple. Le boîtier de charge pratique offre plusieurs charges supplémentaires, portant l'autonomie totale à plus de 24 heures. Ces écouteurs sont idéaux pour écouter de la musique, passer des appels et utiliser Siri sans interruption.

Les AirPods 3 à -10% : découvrez l'offre exceptionnelle de la Fnac

En parallèle, la Fnac propose également une réduction de 10% sur les AirPods 3 avec boîtier de charge MagSafe. Habituellement vendus à 209€, ces écouteurs sont maintenant accessibles à 189€.

Les AirPods 3 améliorent l'expérience utilisateur avec un design repensé pour un confort accru et une meilleure ergonomie. Ils offrent un son immersif grâce à l'audio spatial avec suivi dynamique de la tête, créant une expérience en trois dimensions. Leur autonomie est également notable, avec jusqu'à six heures d'écoute sur une seule charge et un total de 30 heures avec le boîtier de charge MagSafe. Ce boîtier permet une recharge sans fil rapide et pratique. Les AirPods 3 intègrent également des capteurs de détection intra-auriculaire, optimisant l'expérience sonore en adaptant la lecture musicale selon leur utilisation. Parfait pour une expérience audio sophistiquée et immersive.

Que vous choisissiez les AirPods 2 ou les AirPods 3, vous ne serez pas déçu par la qualité sonore et la praticité de ces écouteurs. Ne laissez pas passer cette occasion et rendez-vous vite sur le site de la Fnac pour bénéficier de ces offres exceptionnelles !