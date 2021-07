La fin des problèmes d’installation de la fibre, Windows 11 booste son menu contextuel, le récap’

Les opérateurs en ont assez des raccordements fibre ratés, une application développée pour protéger votre smartphone de Pegasus, Microsoft améliore le clic droit dans Windows 11, le récap’ du jour.

Pas besoin d’un pass sanitaire pour découvrir les dernières news dans le récap’ du jour !

Raccordement ratés de la fibre : les opérateurs en ont assez

Se faire installer la fibre chez soi, c’est un peu comme jouer à la roulette russe : il y a une chance sur 5 que cela se termine mal. En effet, selon une étude InfraNum, 20 % des raccordements sont ratés. Cet état des faits n’est bien entendu pas au goût de l’Arcep, qui juge ce trop grand nombre de raccordements ratés inacceptable. Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR ont donc décidé de s’associer pour trouver une solution commune. Ce 19 juillet, les opérateurs ont présenté un livre blanc à Cédric O, le secrétaire d’État en charge du Numérique. Ils y énumèrent leurs propositions pour enfin éradiquer le problème, l’objectif principal étant d’en finir avec le travail réalisé à la va-vite.

Une application scanne votre smartphone à la recherche du malware Pegasus

Il y a quelques jours, le plus gros réseau d’espionnage gouvernemental depuis l’affaire Snowden a été divulgué. Baptisé Pegasus, ce spyware est capable de collecter les informations personnelles sur le téléphone de sa victime sans aucune interaction de la part de l’utilisateur. Pour permettre aux utilisateurs de repérer la trace de Pegasus sur leur iPhone ou leur smartphone Android, les chercheurs d’Amnesty International ont développé un outil open source. Mobile Verification Toolkit (MVT) réalise un scanner complet des fichiers contenus sur un téléphone. Pour passer votre smartphone à un scanner complet via MVT, vous devrez installer cet outil sur votre ordinateur et entrer à plusieurs reprises des commandes dans le terminal. Pour aider les utilisateurs qui souhaiteraient se lancer dans l'installation, Amnesty International a mis en ligne une page complète comportant des instructions à cette adresse.

Le menu contextuel de Windows 11 devient plus clair et plus fiable

La nouvelle préversion de Windows 11 est disponible au téléchargement depuis quelques jours et elle propose de nombreuses nouveautés et corrections. Il en est une qui mérite particulièrement notre attention : plus clair, plus lisible et plus stable, le menu contextuel du système d’exploitation fait peau neuve et les changements apportés au clic droit de Windows 11 sont très positifs. Désormais, sous Windows 11, lorsque l'on clique à l'aide du bouton droit sur une icône de l'Explorateur, on a accès aux raccourcis les plus courants. La liste peut sembler assez courte par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement sous Windows 7, 8 ou 10 mais Microsoft a aussi ajouté au menu contextuel une nouvelle fonctionnalité baptisée Afficher plus d'options. Une nouvelle disposition du menu Démarrer promet aussi davantage de stabilité.

