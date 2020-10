La Dreamcast Mini serait la prochaine console de Sega selon le créateur de la Mega Drive Mini

Et si la prochaine mini-console de Sega n'était autre que la mythique Dreamcast ? Selon le concepteur de la Mega Drive Mini, l'idée d'une nouvelle Dreamcast pourrait bientôt devenir réalité.

La Dreamcast de Sega serait-elle sur le point de revenir par le biais d'une mini-console ? C'est ce qu'explique le créateur de la Mega Drive Mini. Interrogé par le magazine Famitsu, Yosuke Okunari, s'est en effet exprimé à propos de l'avenir de l'entreprise sur le marché des consoles.

“Nous envisageons des concepts similaires à la Mega Drive Mini. Si je devais citer quelques idées, je dirais quelque chose comme une SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini“, a-t-il expliqué au magazine japonnais. De quoi faire battre le coeur de celles et ceux qui ont connu cette console mythique !

À lire aussi : la Sega Dreamcast a 20 ans, retour sur les 20 jeux les plus populaires de la console

La Dreamcast va-t-elle bientôt renaître de ses cendres ?

Et pourtant, s'il y a bien une console qui a connu l'un des pires destins du jeu vidéo, c'est certainement la Dreamcast de Sega. Celle qui possédait tous les atouts pour devenir l'une des consoles les plus populaires de tous les temps n'aura finalement eu qu'une durée de vie très courte. Commercialisée en novembre 1998 au Japon et en octobre 1999 en Europe, la Dreamcast a vu sa production stoppée nette en mars 2001. Le succès n'a pas été au rendez-vtous, Sega n'ayant réussi à écouler que 8 millions d'exemplaires de la console au niveau international.

La Dreamcast aura aussi scellé par la même occasion le sort de Sega sur le marché des consoles de jeu. Depuis, l'entreprise s'est totalement réorientée du côté de l'édition de jeux, avec plus ou moins de succès. Néanmoins, voyant que son éternel rival Nintendo s'intéressait au marché du retrogaming avec ses NES Classic Mini et sa SNES Classic Mini, Sega s'est tourné à son tour du côté des consoles rétro et de petite taille. La Mega Drive Mini est sortie en fin d'année dernière, et même si elle n'a pas connu le même engouement que ses concurrentes, a réussi quand même le pari de contenter les fans de la première heure (ce qui n'est pas une mince affaire),tout en ralliant à sa cause celles et ceux qui ne la connaissait pas.

Si l'on pouvait penser que Sega irait ensuite se tourner du côté de son ancestral Master System, qui n'a pas encore eu droit à son édition “mini”, il n'en est rien. Le fabricant a sorti la Game Gear Micro, et commercialisera en décembre prochain au Japon la Sega Astro City Mini Console (un melting-pot de jeux d'arcade). La Dreamcast sera-t-elle la prochaine de la liste ? À moins que Sega lui préfère la SG-1000, l'une de ses plus anciennes consoles, comme l'explique Yosuke Okunari. Cela semble néanmoins peu probable, la console disposant d'une ludothèque moins fournie et d'une popularité nettement plus faible au niveau international. Et pour cause, la console n'est sortie qu'au Japon. Tout penche à croire que si Sony retienne davantage l'idée d'une Dreamcast mini, plutôt que d'une SG-1000 mini.

Et vous, quelle mini-console Sega aimeriez-vous voir sortir ? Et si c'était la Dreamcast, quels jeux vous feraient acheter la console ? Sonic Adventure, Crazy Taxi, Shenmue, Soul Calibur, pour n'en citer que quelques-uns ? On vous laisse en discuter juste ci-dessous, dans la partie commentaire.