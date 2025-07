La descente aux enfers de Tesla continue, une hausse des prix des voitures est-elle à craindre ?

Les résultats de Tesla sont mauvais et c'est une tendance qui ne semble pas près de s'arrêter. Faut-il s'attendre à ce que l'entreprise augmente ses prix pour compenser les pertes ?

Rien ne va plus chez Tesla. L'entreprise automobile d'Elon Musk accumule les revers et la faute revient en grande partie à son dirigeant. Le soutien de Musk au président réélu Donald Trump puis son passage éclair au très controversé Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) ont sérieusement entamé sa réputation, et par extension celle de la firme. Résultat : de moins en moins de gens font confiance à Tesla.

S'ajoute à cela la politique commerciale très agressive de Trump avec ses fameux tarifs, de même que la “One Big Beautiful Bill” (littéralement “une grosse et belle facture“) signée début juillet. Elle prévoit entre autre la fin du crédit d'impôt de 7 500 $ sur l'achat d'un véhicule électrique. Enfin, n'oublions pas une baisse globale de la demande pour les wattures. Mis bout à bout, tous ces éléments entraînent sans surprise la dégringolade en règle de Tesla. Et ce n'est pas son nouveau modèle “abordable” qui devrait changer la donne.

Dans la tourmente, Tesla va-t-elle augmenter les prix de ses voitures pour se refaire ?

Lors du récent appel aux analystes concernant les résultats financiers de Telsa, Elon Musk admet à demi-mots que l'avenir est sombre pour son entreprise : “Nous pourrions probablement connaître quelques trimestres difficiles. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais ce pourrait être le cas“. Un euphémisme quand on sait que les derniers bénéfices nets enregistrés par Tesla ont baissé d'environ 16 % comparés à la même période l'an dernier. C'est le deuxième semestre consécutif de baisse pour la firme.

Il va bien falloir compenser ces pertes, et l'un des moyens les plus simples serait d'augmenter le prix de vente des Tesla. Est-ce envisagé en interne ? Le directeur administratif et financier Vaibhav Taneja botte en touche sans vraiment cacher son pessimisme : “Les coûts [de production des voitures] augmenteront à court terme. Bien que nous fassions de notre mieux pour gérer ces impacts, nous sommes confrontés à un environnement tarifaire imprévisible“. Pas un oui franc et massif donc, mais clairement pas un non.