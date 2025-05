La batterie de votre smartphone se décharge très vite depuis la dernière mise à jour d’Android ? Google a la solution

Google annonce un correctif suite aux nombreux problèmes de batterie ayant touché les mobiles depuis la mise à jour Android de mai 2025. Il semble que le système d'exploitation n'est pas le fautif ici.

Android est identique à Windows sur un point : le système d'exploitation se met à jour au moins une fois par mois. Il s'agit essentiellement de corriger des failles de sécurité et quelques bugs plus ou moins importants. En général, on ne constate pas de changement, sauf si l'on était soi-même concerné par un souci corrigé depuis. Et parfois, on se rend compte que quelque chose a changé, mais pas dans le bon sens du terme.

Après la mise à jour Android de mai 2025, plusieurs propriétaires de smartphones Pixel ont vu leur batterie se décharger à vitesse grand V. Un problème de taille qui prend parfois des formes tout aussi pénibles : impossibilité de recharger le mobile et/ou surchauffe constante sont également au rendez-vous pour les plus malchanceux. Tous les modèles de Pixel du 6 au 9 sont concernés si l'on en croit les différents témoignages. D'après Google, c'est désormais de l'histoire ancienne.

Google a une solution pour les soucis de batterie depuis la mise à jour Android de mai

Dans un post très succinct sur les forums officiels de Google, un community manager explique que pour résoudre les problèmes de décharge rapide de la batterie, il faut… Mettre à jour l'application Instagram. S'assurer de posséder la version 382.0.0.49.84 suffit. Rappelons qu'en effet, les utilisateurs disent qu'ouvrir certaines applis, dont Instagram, aggravent la situation.

Il est cependant étonnant que Google veuille tout mettre sur le dos du réseau social puisque d'autres sont confrontés au bug alors qu'Instagram n'est pas installé sur leur appareil. De plus, nous supposons que la firme fait référence aux Pixel, mais dans les faits, aucun modèle de smartphone ni aucune version d'Android ne sont mentionnés.

Dans tous les cas, mettre à jour ses applications ne peut en théorie pas faire de mal. De là à affirmer que c'est la solution pour toutes les personnes impactées, il y a un pas que nous aurons la prudence de ne pas faire avant d'obtenir des retours.