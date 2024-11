Kodak doit arrêter sa production mais c’est une excellente nouvelle pour l’entreprise

Kodak interrompt brièvement ses activités pour moderniser son usine historique de Rochester, New York. Une étape essentielle pour s’adapter à une demande qui est étonnement en pleine expansion.

Pendant des années, l’essor de la photographie numérique semblait avoir enterré l’argentique. Les appareils photo traditionnels, longtemps dominants, avaient laissé place aux capteurs numériques plus pratiques et accessibles. Pourtant, contre toute attente, les pellicules connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt spectaculaire. Cette renaissance est portée par une nouvelle génération de passionnés, mais aussi par des créateurs cherchant des alternatives plus authentiques à la perfection numérique. Son confirme que les technologies modernes n’effacent pas toujours les traditions.

Dans ce contexte, Kodak a annoncé un arrêt complet de sa production en novembre 2024. Cette pause temporaire permettra d’importants travaux de modernisation dans son usine de Rochester, située dans l’État de New York. Selon le PDG de l’entreprise, Jim Continenza, ces améliorations sont indispensables pour soutenir une demande croissante en pellicules photo et cinéma, un marché en plein essor que l’entreprise entend continuer à servir sur le long terme. La société s'est engagée à répondre à ce renouveau de l’argentique, perçu comme une opportunité durable.

Kodak modernise sa production pour répondre à la demande mondiale de pellicules

Lors d’une récente conférence avec les investisseurs, Jim Continenza a précisé que ces travaux incluent des investissements massifs dans les équipements de production. Bien que l’arrêt soit total durant les rénovations, Kodak avait pris soin d’augmenter ses stocks au cours des mois précédents pour anticiper tout impact sur les livraisons. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale visant à pérenniser la fabrication de pellicules. Entre 2015 et 2019, la société avait déjà doublé sa production, confirmant son rôle central dans ce secteur en plein renouveau.

L’intérêt pour l’argentique dépasse désormais les cercles professionnels. Des réalisateurs célèbres, comme Christopher Nolan et sont dernier film Oppenheimer, privilégient les pellicules pour leurs films. Par ailleurs, les jeunes générations redécouvrent le charme des photos analogiques. Cette esthétique particulière, combinée à une approche plus réfléchie dans la prise de vue, séduit autant les amateurs que les créateurs. En modernisant son usine, Kodak espère renforcer sa position dans un marché où la nostalgie et l’innovation coexistent, confirmant le potentiel durable de la pellicule dans un monde dominé par le numérique.