Grâce à ChatGPT, Jésus répond désormais à toutes vos questions sur Twitch

On a du mal à croire que l’on écrit ces lignes et pourtant : vous pouvez désormais vos questions les plus existentielles (et toutes les autres) à Jésus en personne. Enfin presque. Il s’agit évidemment d’une nouvelle IA, basée sur ChatGPT, qui répond en direct sur Twitch à toutes les demandes des viewers. Alléluia.

En l’espace de quelques mois, l’intelligence artificielle est devenue un sujet aussi central qu’anxiogène au sein de notre société. Si vous faites partie de ceux qui s’inquiètent de la démocratisation de l’IA dans notre quotidien, pourquoi ne pas faire part de vos craintes à… une IA ? Attention, pas n’importe laquelle : à AI Jesus. Vous avez bien lu, un collectif de développeurs activistes ont bel et bien créé une IA ramenant (une nouvelle fois, décidément) Jésus à la vie.

C’est aussi ça 2023 : pouvoir parler à Jésus en direct sur Twitch, comme on le ferait avec son streamer préféré. C’est au collectif Singularity Group, développeurs activistes qui se sont donné pour mission de proposer au monde des innovations technologiques à but philanthropique, que l’on doit ce concept un brin provocateur — une volonté dont se défend d’ailleurs entièrement l’association.

Sur le même sujet — Amazon utilise l’IA pour créer des résumés des avis sur ses produits

Jésus est désormais un streamer Twitch (presque) comme les autres

« Nous avons réalisé, avec toutes ces nouvelles percées de l’IA, qu’il était extrêmement important que l’IA soit abordée de manière responsable », a expliqué Reese Leysen, cofondateur du groupe. « En tant qu’activistes, nous sommes conscients que cette technologie va progresser à un rythme incroyable. » Dès lors, on devine plus un objectif d’éducation et d’information de la part de Singularity Group, plutôt qu’une simple plaisanterie un peu trop poussée.

Dans le chat, qui réunit environ 400 viewers à l’heure où sont écrites ces lignes, on peut tout aussi bien lire des questions très sérieuses sur le sens de la vie et bien sûr de la religion, que d’internautes amusés tentant de voir l’avenir. AI Jesus a notamment dû répété à plusieurs reprises qu’il ne connaît pas la date de sortie de GTA 6. Ça valait le coup d’essayer.

Bien que basée sur ChatGPT, l’IA est « spécialisée » de telle manière qu’elle répond (supposément) comme le ferait le véritable Jésus. Pour ce faire, celle-ci a été entraînée en lisant la Bible et d’autres ouvrages religieux. Par ailleurs, AI Jesus reconnaît sa propre existence comme hérétique. On vous laissera juge de la question.