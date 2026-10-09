JBL Charge 6 : double baisse de prix sur la puissante enceinte Bluetooth portable

Si vous aimez faire la fête, écouter de la musique avec des amis ou bien regarder des films et séries à plusieurs sur un appareil mobile, il y a un accessoire indispensable à avoir toujours avec soi : une enceinte nomade. Si vous n’en avez pas, nous avons trouvé pour vous une très belle promotion sur la puissante JBL Charge 6. On vous explique tout.

JBL Charge 6

Avec nos smartphones et les plateformes de streaming musical, tout le monde peut écouter de la musique quand il le veut et où il le souhaite. Le seul problème, c’est quand on veut en profiter avec ses proches. Les hauts parleurs de téléphone sont clairement trop peu puissants et d’une qualité médiocre. Alors pour pouvoir s’ambiancer, il est indispensable de s’équiper d’une enceinte nomade de qualité.

La JBL Charge 6 est une enceinte puissante et endurante. Lancée au prix de vente conseillé de 199 euros, elle est aujourd’hui affichée en promotion pour 129,99 euros. Mais ce n’est pas fini ! En effet, jusqu’au 15 octobre, vous pouvez bénéficier de 15 euros de réduction cumulable sur une sélection de produits et la JBL Charge 6 en fait partie. Au moment donc constater dans votre panier que l’enceinte nomade passe à seulement 114,99 euros. C’est un très bon prix pour ce modèle très apprécié.

JBL Charge 6 : plus de 80 euros de réduction sur la puissante enceinte portable

La JBL Charge 6 est une enceinte nomade à la fois compacte et puissante. Elle est équipée de 2 hauts parleurs qui offrent une puissance sonore de 45 watts. Ce modèle bénéficie en plus de la technologie AI Sound Boost qui permet d’optimiser les basses et les aigus pour un rendu percutant, riche et équilibré.

Autre point primordial pour une enceinte nomade : son autonomie. Avec la Charge 6, vous avez une autonomie de 24 heures qui peut monter même jusqu’à 28 heures grâce au mode JBL Playtime Boost. Ce modèle bénéficie en plus de la charge rapide qui permet de récupérer 2h30 d’écoute en seulement 10 minutes de charge. Ce modèle a une batterie tellement énorme qu’il peut même être utilisé comme Power Bank pour recharger vos appareils comme votre smartphone par exemple.

Enfin, une enceinte nomade se doit de résister à l’eau et à la poussière puisqu’elle peut être utilisée en extérieur. C’est ici bien sûr le cas avec une certification IP68. Elle peut même résister à une immersion d’une demi-heure dans 1,5 mètre d’eau. C’est parfait si vous voulez l’utiliser au bord d’une piscine ou d’une baignoire.


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