Cette enceinte Bluetooth JBL étanche passe de 99,99 € à 56 € sur Amazon (-44%)

La JBL Grip est presque à moitié prix sur Amazon. Cette enceinte Bluetooth compacte est à 56 € au lieu de 99,99 € dans son coloris noir. Vous économisez près de 44 € sur un modèle étanche, avec un éclairage d’ambiance et jusqu’à 14 heures d’autonomie.

JBL Grip

Vous recherchez une petite enceinte Bluetooth à emporter partout avec un budget de moins de 60 € ? La JBL Grip tient dans une main et offre une bonne qualité de son pour écouter de la musique à la maison ou pendant vos sorties.

Amazon la propose en ce moment à 56 € au lieu de 99,99 €, ce qui correspond à 44 % de réduction. Vous économisez 43,99 €. L’offre porte sur le modèle noir, vendu et expédié par Amazon.

Il faut par contre être membre Prime pour profiter de ce prix, mais si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez vous inscrire à l’essai gratuit de 30 jours. Annulez l’abonnement avant la fin de l’essai si vous ne souhaitez pas être débité.

JBL Grip : une enceinte compacte, mais qui sonne bien

La JBL Grip prend peu de place dans un sac puisqu’elle ne pèse que 385 g pour une hauteur d’environ 15 cm. Elle embarque un haut-parleur de 16 W qui bénéficie de la technologie AI Sound Boost. Cette dernière analyse la musique en temps réel pour ajuster le rendu sonore et limiter la distorsion, notamment lorsque vous augmentez le volume.

Cette enceinte est également résistante. La certification IP68 lui permet d’être protégé contre l’eau et la poussière. JBL parle également d’une conception capable de supporter une chute d’un mètre sur du béton. Vous pouvez donc utiliser cette enceinte Bluetooth à l’extérieur avec un peu plus de tranquillité, que ce soit au bord d’une piscine ou pendant un pique-nique.

La JBL Grip dispose par ailleurs d’un éclairage à l’arrière. Vous pouvez choisir les couleurs et régler la luminosité depuis l’application JBL Portable. Celle-ci permet aussi de personnaliser le son grâce à un égaliseur à sept bandes. Les réglages sont donc accessibles depuis votre smartphone.

La connexion Auracast permet de diffuser la même musique sur plusieurs modèles, pour ceux qui possèdent déjà une enceinte JBL compatible. Il est également possible d’associer deux JBL Grip pour profiter d’un son stéréo.

Enfin, cette enceinte offre jusqu’à 12 heures d’écoute sur une charge. Le mode Playtime Boost qui est en réalité un mode d’économie d’énergie prolonger l’autonomie de deux heures. La recharge complète prend environ trois heures via le port USB-C.


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