Ivacy VPN : promo monstre de -90% pour les lecteurs de Phonandroid, accéder à Netflix partout dans le monde pour 0,90€/mois

Attention, ce sont les deniers jours pour profiter d’une réduction exceptionnelle de 90% sur votre abonnement Ivacy VPN. Une offre réservée aux lecteurs de Phonandroid. Grâce à cela vous accéderez à toutes les versions internationales des services de streaming, tout en renforçant votre sécurité et votre anonymat en ligne.

Avec des années d’expérience à son actif, Ivacy VPN est devenu une véritable référence dans le monde des VPN (pour Virtual Privacy Network ou Réseaux privés virtuels). Grâce à plus de 3500 serveurs répartis tout autour du monde dans 100 emplacements différents, le service Ivacy VPN est capable de contourner les géorestrictions des principales plates-formes de streaming et ainsi de donner accès à des contenus bloqués dans votre pays.

Les services de vidéos et de VOD tels que Netflix, YouTube, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video ou BBC iPlayer utilisent ces restrictions. C’est pourquoi un service comme Ivacy VPN peut être pratique pour simuler une localisation dans les 7 grandes régions que sont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Unis, l’Australie, l’Allemagne, le Canada et la France.

Cet avantage est couplé avec une gestion réseau remarquable qui permet de naviguer sans aucune latence et avec la meilleure connexion possible, le tout valable sur 10 appareils en simultané. Vous profiterez au mieux de vos films, séries et jeux vidéo préférés, dans les meilleures conditions possibles.

Cette offre à 0,90€ par mois pendant 5 ans (soit 54€ au total), réservée à nos lecteurs, dispose également d’un autre atout, et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’un cloud 2 To de stockage entièrement chiffré.

La sécurité avant tout

L’un des autres nombreux avantages de Ivacy VPN est le niveau de sécurité qu’il offre. Ses services sont entièrement chiffrés en 256 bits, intègrent une protection DDoS et utilisent des DNS sécurisées. La présence d’un kill switch permettant de couper la connexion en cas de panne de réseau privé est également un atout tout comme la possibilité d’avoir des tunnels séparés pour accéder à différents contenus à différents endroits (locaux et/ou étrangers) en même temps.

Ivacy VPN bénéficie également d’une protection contre les attaques et les fuites de données en cas d’utilisation d’un Wifi public, en chiffrant le réseau. Il est disponible sur bon nombre de supports : Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, BlackBerry, Rasberry Pi, ainsi que sur les consoles Xbox et PlayStation ou encore les Smart TV. La navigation web n’est pas en reste puisqu’une extension web est disponible pour la majorité des navigateurs tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Vivaldi, Brave Opera, Yandex ou encore Ecosia.

Pour une sécurité et un anonymat accru, Ivacy VPN est également garantie « no log ». Autrement dit, contrairement à bon nombre de ses concurrents, le service ne garde pas vos journaux et registres personnels contenant vos IP et historiques et toutes autres données techniques personnelles, pour un anonymat et une sécurité maximale.

En cas de problème Ivacy VPN ne vous laisse pas seul car un service client à votre écoute est disponible 24 sur 24 et 7 jours 7 par mail et chat en ligne. Et surtout, si vous n’êtes pas satisfait vous disposez de 30 jours pour être remboursé.

