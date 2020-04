iPhone et iPad : le drapeau italien fait planter les appareils d’Apple !

iPhone et iPad d’Apple font actuellement les frais d’un bug étrange, voire improbable : quand un utilisateur reçoit une notification dans laquelle sont affichés le drapeau italien et un caractère sindhi, les appareils plantent littéralement. Mais comment les développeurs ont-ils pu laisser un tel bug s’introduire dans les appareils de la marque ô combien encensée par ses utilisateurs ?

Début 2018, les utilisateurs d’un iPhone sous iOS 11.2.5 étaient victimes d’un énorme bug : leur smartphone plantait dès que quelqu’un leur envoyait via iMessage un certain caractère issu du telugu (la seconde langue la plus parlée dans l’Union indienne, après le hindi). À l’époque, nombreux sont les petits malins qui ont profité de cette faille pour faire planter et redémarrer à distance un iPhone issu de leur liste de contact.

Apple a résolu le bug à l’aide d’iOS 11.2.6, diffusé très exactement le 20 février 2018. Depuis, on n’avait « presque » plus entendu parler de ce genre de problème sur les smartphones à la Pomme. Mais voilà que le problème vient de réapparaître : si l’on en croit de nombreux utilisateurs de Reddit et le site AppleInsider, un bug sévit actuellement sur iOS 13 et iPadOS 13, bug qui fait lui aussi planter l’appareil. Mais cette fois, c’est via les notifications qu’il se manifeste.

Le bug du drapeau italien sera-t-il corrigé dans la version d’iOS 13.4.5 ?

Le problème apparaît lors de la réception d’un message contienne le drapeau italien, ainsi qu’un caractère spécifique de la langue sindhi (utilisée au Pakistan). Dès que la notification informant de l’arrivée d’un message s’affiche, l’iPhone ou l’iPad bloque complètement. Il convient alors de le redémarrer, ce qui se révélera vite énervant si quelqu’un s’amuse à envoyer de tels messages à répétition.

En attendant qu’Apple livre une solution, il est possible de désactiver les notifications d’arrivée de nouveaux messages. Pour cela, rendez-vous dans les fonctions Paramètres > Notifications. Faites défiler la liste afin de trouver toutes les applications de messagerie, et de désactiver leurs alertes en conséquence.

Nul doute qu’Apple corrigera prochainement ses deux OS en vue d’éliminer ce bug. On espère que la version 13.4.5 d’iOS, qui ne devrait vraiment plus tarder, livrera un tel correctif. La même édition d’iOS devra d’ailleurs corriger un autre problème, qui concerne cette fois, l’application Mail, laquelle est victime d’une grave faille de sécurité.

