iPhone 14 Pro, Pro Max : ces photos volées prouvent qu’Apple a supprimé l’encoche

Ce n’est désormais plus un secret pour un personne, les iPhone 14 Pro et Pro Max se passeront de la traditionnelle encoche en haut de l’écran. De nouvelles photos volées des maquettes des smartphones viennent, encore une fois, confirmer cette hypothèse. Il n’y a donc presque plus aucun doute qu’Apple a opté pour un design à double trou pour ses capteurs selfie et Face ID.

Les iPhone 14 se sont déjà montrés sous tous leurs angles. Rendus 3D, prise en main des maquettes, les utilisateurs ont pu analyser les moindres détails du design des quatre smartphones à venir. Et un détail, justement, n’a échappé à personne. Pour la première fois dans l’histoire de l’iPhone, les modèles Pro et Pro Max se passeront d’une encoche en haut de leur écran. Il s’agit d’un changement majeur longuement attendu par les fans et que la concurrence sur Android propose déjà depuis plusieurs années.

Alors que la nouvelle était déjà quasi certaine à ce stade, de nouvelles maquettes viennent enfoncer le clou. La semaine dernière, des photos volées des maquettes des modèles quatre modèles ont fait surface sur le web, mais on ne voyait alors que leur coque arrière. Aujourd’hui, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, nous avons un bel aperçu de sa face avant. À en juger par la taille de son module photo, il s’agit ici de l’iPhone 14 Pro Max — qui pourrait par ailleurs s’appeler iPhone 14 Plus.

Une nouvelle fuite confirme la thèse du double trou pour les iPhone 14 Pro et Pro Max

Comme vous pouvez le constater, il n’y a donc aucune encoche sur cette maquette, mais plutôt le double poinçon dont on entend parler depuis plusieurs semaines. Conformément aux précédentes fuites, l’élément le plus imposant est le capteur Face ID, qui se compose d’un flash et d’un capteur infrarouge. À côté se trouve bien évidemment le capteur selfie, lui aussi logé dans un petit trou dans l’écran.

Sur le même sujet : L’iPhone 14 va rentrer dans sa phase de production et devrait encore mieux se vendre que l’iPhone 13

Pour rappel, les modèles Pro et Pro Max seront les seuls à bénéficier de ce tout nouveau design. Les modèles standards et Max, eux, conserveront leur encoche au moins encore cette année. L’iPhone 15 pourrait enfin sonner le glas de cette tradition. Les iPhone 14, de leur côté, n’ont plus beaucoup de secrets à nous dévoiler avant leur sortie. Gageons tout de même qu’ils nous réservent encore quelques surprises.